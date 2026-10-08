Muere a los 48 años la hija de Paquita la del Barrio, a menos de dos años del deceso de la cantante

Muere a los 48 años la hija de Paquita la del Barrio; en esta imagen de archivo publicada en 2024 vemos a Martha Elena con su famosa madre. ( TOMADA DE INSTAGRAM / @PAQUITAOFICIALB )

La familia de Paquita la del Barrio vuelve a enfrentar el dolor de una pérdida. Martha Elena Martínez Viveros, hija de la reconocida cantante mexicana, falleció este miércoles a los 48 años, según confirmaron autoridades de Veracruz y el entorno de la artista.

El Ayuntamiento de Alto Lucero, tierra natal de Paquita, expresó sus condolencias a los familiares de Martha Elena y lamentó profundamente su fallecimiento.

La noticia también fue confirmada a través de las redes sociales oficiales de Paquita la del Barrio, que permanecen activas tras la muerte de la intérprete en febrero de 2025.

"Hoy, madre e hija vuelven a encontrarse en el cielo", señaló el mensaje, que describió la pérdida como un momento de profundo dolor para la familia.

De acuerdo con declaraciones de Paquito Torres, quien durante años fue mánager de Paquita, Martha habría sufrido un paro respiratorio inesperado. El representante explicó al programa Ventaneando que la noticia tomó por sorpresa a sus familiares, pues la mujer se encontraba en Veracruz junto a sus hijas.

Torres recordó además que Martha había realizado recientemente un viaje a Perú y que el pasado 30 de septiembre había celebrado el cumpleaños de una de sus hijas.

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Una hija que llegó en un momento difícil

Martha Elena ocupó un lugar especialmente importante en la vida de Paquita. Según relató Torres, la cantante la adoptó después de atravesar uno de los momentos más dolorosos de su vida, tras la pérdida de sus mellizos.

"Vino a cambiarle la vida a Paquita", recordó el antiguo mánager, al explicar que la cantante acogió a Martha como una hija y le dio su apellido.

La muerte de Martha ocurre aproximadamente un año y medio después del fallecimiento de Paquita la del Barrio, ocurrido el 17 de febrero de 2025 a los 77 años.

Para la familia, la nueva pérdida reabre el duelo por la partida de una de las voces más emblemáticas de la música popular mexicana. La historia de madre e hija, marcada por la adopción, el cariño y una estrecha relación familiar, vuelve ahora a quedar unida por una ausencia que ha conmocionado a sus allegados.