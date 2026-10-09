Manuel Turizo se presentará en el show de medio tiempo de la NFL en el Santiago Bernabéu
La estrella colombiana actuará en el espectáculo de medio tiempo del partido entre los Cincinnati Bengals y los Atlanta Falcons, el 8 de noviembre
La Liga de Fútbol Americano (NFL) anunció este viernes que el cantante colombiano Manuel Turizo actuará en el descanso del partido que disputarán los Cincinnati Bengals y los Atlanta Falcons el domingo 8 de noviembre en el estadio Santiago Bernabéu.
"Manuel Turizo es una de las estrellas colombianas de mayor proyección internacional, reconocido por combinar reguetón, pop e influencias tropicales en un estilo propio que acumula miles de millones de reproducciones en todo el mundo", destacó la organización sobre el cantante, a través de un comunicado.
NFL en Madrid
La NFL desembarcó en el Santiago Bernabéu el pasado año para su primer partido oficial en España, que enfrentó a los Miami Dolphins y los Washington Commanders el 16 de noviembre y que ganaron los de Miami por 16-13.
La organización señaló que Madrid se ha consolidado rápidamente como un escenario ideal para acoger los partidos de fútbol americano a nivel internacional.
- El vicepresidente ejecutivo de la NFL, Peter O'Reilly, aseguró que las instalaciones del Real Madrid son de "primera categoría" y que están "comprometidos" tanto con Madrid como con España.
- El cantante colombiano, por su parte, manifestó: "Para mí es un placer ser parte del show de medio tiempo de la NFL en Madrid. Vamos a pasar un buen rato con muchas sorpresas para los aficionados del fútbol americano. ¡A romperla!".