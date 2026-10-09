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Muere la actriz colombiana Ana María Arango
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Fallece la actriz colombiana Ana María Arango

La artista dejó una trayectoria de más de cinco décadas en la televisión, el cine y el teatro, con participaciones en reconocidas producciones que marcaron la pantalla colombiana

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    Fallece la actriz colombiana Ana María Arango
    Ana María Arango personificcada de una de sus telenovelas. (TOMADA DE YOUTUBE)

    La actriz colombiana Ana María Arango falleció este jueves a los 76 años, dejando un importante legado en las artes escénicas tras más de cinco décadas de trayectoria en la televisión, el cine y el teatro de su país.

    La noticia fue confirmada a través de las redes sociales por su representante, Mónica Forero, quien comunicó la partida de la artista, cuya carrera estuvo marcada por su versatilidad y su participación en destacadas producciones de la industria audiovisual colombiana.

    A lo largo de su recorrido profesional, Arango formó parte de reconocidas series y telenovelas, entre ellas Francisco el Matemático, La Pola, La nieta elegida, La casa de las dos Palmas y Vuelo secreto, proyectos que contribuyeron a consolidar su presencia en la pantalla y a ganarse el reconocimiento del público.

    Su trabajo artístico también se extendió al cine y al teatro, ámbitos en los que demostró su capacidad para asumir distintos personajes y explorar diversas formas de expresión escénica. Según la información disponible sobre su trayectoria, participó en 15 películas y 38 producciones audiovisuales.

    Nacida en Bogotá en 1950, Ana María Arango construyó una trayectoria que combinó su vocación artística con una sólida formación académica. Además de dedicarse a la actuación, estudió antropología y amplió sus conocimientos interpretativos mediante estudios realizados en México y Francia.

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    • Su preparación y experiencia le permitieron desenvolverse en diferentes formatos, manteniéndose vinculada durante décadas a la actividad cultural colombiana y formando parte de producciones que dejaron huella en varias generaciones de espectadores.
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