La hija del reguetonero Wisin debuta en la música cristiana

Yele en una imagen reciente, donde se le ve posando sonriente. ( TOMADA DE INSTAGRAM / @YELENAMUSICA )

Yele, hija del reconocido reguetonero puertorriqueño Wisin, estrenará el día 16 de octubre su primer EP, "Plenitud", una producción de siete canciones inspirada en el significado bíblico del número 7, asociado con la perfección y la obra perfecta de Dios.

A través de este proyecto, la artista comparte experiencias personales, testimonios de fe y mensajes de esperanza que reflejan su crecimiento espiritual y su deseo de conectar con la nueva generación mediante la música, según explica un comunicado enviado por los representantes de Yele este lunes.

Lanzado bajo La Base De Fe, la división de música cristiana de La Base Music Group -sello discográfico fundado por Wisin-, el EP tiene como tema principal "A Donde Iré", en el que participa el reconocido artista urbano.

La canción representa un momento significativo en la trayectoria de Yelena Luna Morera Ortiz, Yele, al unirlos musicalmente en una propuesta centrada en la fe, especifica la nota.

El tema llega acompañado de un video musical que estará disponible en el canal de YouTube de Yele.

´Plenitud´ también reúne canciones que han marcado distintas etapas de su camino artístico.

¿Quién es Yele?

Su sencillo debut, "Bueno", fusiona el latin pop y el latin worship en una propuesta contemporánea que expresa gratitud y reconoce a Dios como la fuente de todo lo bueno en su vida.

El tema de la joven cantante de 19 años alcanzó el Top 11 de la lista Latin Pop Airplay de Billboard.

El EP también incluye el tema "28/7", junto al cantante cristiano dominicano Marcos Yaroide, una canción inspirada en el Salmo 28 que aborda las luchas internas, la vulnerabilidad y la importancia de regresar a Dios en cada proceso.

La producción la completan los temas "Voy con Jesús", junto al también cantante cristiano puertorriqueño Alex Zurdo, "Tu Gracia", "Tu Amor" y "Ruido".

La iniciativa del álbum nace con el propósito de desarrollar música cristiana de alta calidad dirigida a una generación joven.