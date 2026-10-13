Conciertos de BTS en Chile: lo que debes saber sobre el evento

BTS llega a Chile donde sus fans podrán disfrutar de los tres conciertos de la banda. ( EFE )

Con la protección de sus fans en Chile, la popular banda musical surcoreana BTS arribó a Santiago donde se prepara para los tres conciertos multitudinarios que ofrecerá este miércoles y los próximos 16 y 17 de octubre, en el Estadio Nacional de la capital, en el marco de la gira 'Arirang World Tour'.

El grupo de seguidoras chilenas de BTS -autodenominado ARMY- ha acaparado las redes sociales a través de las cuales pidieron, al igual que lo hicieron antes las peruanas, no acudir al aeropuerto para recibir a la banda, que aterrizó en Santiago la noche del domingo, tras cerrar su gira en Lima.

Fueron los propios integrantes del grupo surcoreano quienes anunciaron su arribo, el cantante J-Hope publicó una fotografía de un atardecer en la ciudad con el mensaje: "ya estamos aquí, Chile", mientras que, Jimin, publicó una foto de la Cordillera de Los Andes.

Las aficionadas chilenas tampoco se ha acercado al hotel en las primeras horas, en un intento de marcar diferencia con lo sucedido en la capital peruana donde la presencia de personas afuera del hotel afectó el descanso de los artistas, según manifestó el propio líder de la banda RM (Kim Nam-joon).

Medidas anunciadas

La petición incluye la prohibición de acampar en las afueras del Estadio Nacional, según publicaron en el perfil de Instagram de las 'Army' chilenas: "Respetemos las indicaciones y cuidemos la seguridad de todos. Ser 'Army' también significa demostrar nuestro amor por BTS respetando los espacios, las normas y el descanso de quienes nos rodean".

A pesar de los llamados, un grupo de fans ya habían hecho presencia en la inmediaciones del recinto deportivo, lo cual generó debate y repudio entre las propias seguidoras, y en el que se mencionaba que la productora del espectáculo había solicitado no llegar al concierto con más de dos horas de anticipación.

Regreso a Chile

Es la tercera vez que BTS visita Chile, pero su actual gira representa su retorno al país tras 9 años de ausencia luego de sus conciertos en 2017 y 2015.

La novedad de este concierto gira en torno a un escenario de 360 grados, que se ubicará en el centro del campo del Estadio Nacional que permitirá una visibilidad completa desde todos los ángulos, y que amplía el aforo del recinto a 69,000 personas.