Rosalía canta en inglés "Where is gone?", una nueva colaboración con Fontaines D.C.

Imagen de Rosalía en el concierto-manifiesto X Palestina que se celebró en Barcelona el pasado 29 de enero. ( EFE/MARTA PÉREZ )

La cantante española Rosalía colabora en el tema en inglés Where is gone?, de la banda irlandesa Fontaines D.C., el tercer adelanto del próximo álbum de este grupo, Dopamine chamber.

La balada, en la que Rosalía acompaña a Grian Chatten, es la primera canción de Fontaines D.C. en la que una vocalista femenina es protagonista.

Where is gone? es la tercera entrega de Dopamine chamber, quinto disco de la banda de Dublín, que se publicará el viernes próximo.

Antes, los irlandeses sacaron Marianne y Tongue, temas algo menos ruidosos que Skinty Fia (2022) y Romance (2024), trabajos que los situaron en la cúspide del pospunk.

De hecho, su popularidad es tal que en 2027 serán uno de los cabezas de cartel del festival Primavera Sound de Barcelona (noreste de España), en el que ya actuaron en 2022 y 2025.

En cuanto a la relación de Fontaines D.C. con Rosalía, el guitarrista Carlos O'Connell reveló en una entrevista reciente que son admiradores de la artista desde 2017, ya que conectaban con su apuesta por mantener la tradición musical española, lo mismo que ellos buscaban con la irlandesa.

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La banda de Dublín actuará en España, dentro de la gira de presentación de Dopamine chamber, el 22 de octubre en Madrid y el 24 en Barcelona.

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