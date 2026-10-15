Fonseca anuncia gira por Latinoamérica y Estados Unidos para su nuevo álbum

Fonseca llevará su nuevo álbum a una gira por América que arrancará en su natal Bogotá. ( EFE )

El cantautor colombiano Fonseca anunció este jueves una gira por Latinoamérica y Estados Unidos para presentar su nuevo álbum, Antes que el tiempo se vaya, que comenzará el próximo 24 de octubre con un concierto en el estadio El Campín de su natal Bogotá en el que ya agotó entradas.

El artista, ganador de nueve premios Latin Grammy, dará inicio a este recorrido con el espectáculo 'Fonseca en la Casa', con el que celebrará más de dos décadas de trayectoria en la ciudad donde nació y comenzó su carrera musical.

La gira, que toma el nombre de su undécimo álbum de estudio, llevará al escenario las doce canciones de esta producción publicada en abril, junto con los éxitos que han acompañado al artista, como 'Arroyito' o 'Eres mi sueño'.

"Bogotá ha sido mi casa, aquí nací, aquí crecieron mis sueños y tengo una historia en cada lugar", dijo en una entrevista con EFE en Bogotá hace unos meses.

Recorrido internacional

El recorrido incluirá conciertos en Chile, Argentina, Centroamérica y Estados Unidos, con paradas en escenarios como el Radio City Music Hall de Nueva York, el Kaseya Center de Miami y el Kia Center de Orlando, además del YouTube Theater, situado en Inglewood, en el área metropolitana de Los Ángeles.

En Colombia, después de la presentación de Bogotá, el cantante actuará el 6 de febrero de 2027 en Medellín, mientras que la programación internacional contempla fechas entre marzo y abril del próximo año en distintas ciudades estadounidenses.

Colaboraciones y nominaciones

Antes que el tiempo se vaya reúne colaboraciones con artistas de distintas generaciones y estilos, entre ellos Juanes, Rubén Blades, Rawayana, Manuel Medrano, Río Roma y Nanpa Básico, en una propuesta que combina la música tropical con elementos de pop y otros ritmos latinoamericanos.

El trabajo recibió nominaciones a los Latin Grammy en las categorías de Mejor Álbum Tropical Contemporáneo y Mejor Canción Tropical por 'Venga lo que venga' y 'Nunca me fui', esta última grabada junto al salsero panameño Rubén Blades.