Aitana inicia su gira latinoamericana en Bogotá con fiebre y dolor de estómago

La cantante española Aitana se entrega al público pese a presentar fiebre y dolor de estómago durante su concierto en Colombia. ( EFE )

La cantante española Aitana inauguró este viernes en el Movistar Arena de Bogotá el tramo latinoamericano de su gira "Cuarto Azul" con un concierto en el que reconoció que actuaba con fiebre y dolor de estómago.

"Desde que he salido estoy con fiebre y mucho dolor de estómago, entonces lo siento si en algún momento habéis notado que no lo estoy dando todo", dijo la artista durante una actuación que reunió a sus seguidores colombianos y a fanáticos llegados de otros países de la región.

La cantante explicó que llevaba desde mayo de gira por España, donde ha ofrecido alrededor de 25 conciertos, y que habían transcurrido tres semanas desde su presentación más reciente.

"Sois los primeros de Latinoamérica", celebró ante el público bogotano, al que agradeció la acogida y la presencia de seguidores llegados de países como Uruguay, Costa Rica y Venezuela.

Aitana, quien regresó a Colombia tres años después de su anterior presentación, contó que llegó al país el miércoles y que aprovechó para visitar el cerro de Monserrate, una experiencia que calificó de "increíble".

"Colombia es un país maravilloso", afirmó la artista, que también mencionó las arepas y el ajiaco entre sus impresiones de la gastronomía local.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/18/aitana-dos-28a7300d.jpg Aitana canta ante miles de seguidores en Bogotá durante el inicio de su gira latinoamericana Cuarto Azul. (EFE)

De la intimidad al baile

La cantante apareció en el escenario con unas botas rosas hasta la rodilla y un enterizo del mismo color, confeccionado en tul con brillantes, mientras buena parte del público acudió vestido de azul y blanco, en referencia al universo visual de su trabajo más reciente.

El espectáculo arrancó con "6 de febrero" y "Segundo intento", con Aitana incorporada a una cama que forma parte de la escenografía de una habitación, espacio que articula el concepto del álbum.

La puesta en escena, acompañada de grandes pantallas y juegos de luces, alternó los momentos más íntimos con los bloques de baile, en un recorrido que combinó las canciones de "Cuarto Azul" con éxitos de etapas anteriores de su carrera.

Temas como "Los Ángeles", "Mon Amour" y "Gran Vía" dieron paso a una faceta más electrónica y coreográfica.

La actuación duró alrededor de una hora y media y dejó fuera "24 rosas" y "Las Babys", dos canciones que el público echó de menos.

Esta última suele incluir uno de los momentos más participativos de sus conciertos, cuando la cantante invita a amigos, familiares y niños a bailar con ella sobre el escenario.

Próximos conciertos

Tras su paso por Bogotá, Aitana continuará la gira el 19 de octubre en Santiago de Chile y los días 21, 22 y 23 en Buenos Aires.

Después viajará a México, con actuaciones previstas en Monterrey, Guadalajara y Querétaro, antes de continuar por otras ciudades mexicanas y Estados Unidos, donde tiene programadas presentaciones en Nueva York y Miami.