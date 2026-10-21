Maluma revela la presión que vivió por su físico: "Tenía un desorden alimenticio y no sabía"

El cantante colombiano Maluma asiste al tercer día de la Semana Billboard de la Música Latina este miércoles, en el Teatro del Faena Forum en Miami Beach (Estados Unidos). ( EFE )

El cantante colombiano Maluma reveló este miércoles que "todavía" tiene "mucha ansiedad", tras compartir en 2025 que padecía esta condición, y que ha tenido un desorden alimenticio que lo "obsesionó" con la comida antes de posar para campañas de moda.

Maluma confesó también, en una charla sobre salud mental en la Semana Billboard de la Música Latina en Miami, que hubo un momento en el que tenía un "dolor de cabeza todo el tiempo" y que su estrés se acentuó al ser padre de dos hijos, París, de 2 años, y Orión, nacido en septiembre.

"Es que yo todavía siento mucha ansiedad, es que sería un mentiroso (si) yo me siento aquí y digo que la vida es color de rosa. No, yo todos los días me levanto y digo '¿qué cosas tengo que hacer? ¿Qué miedos tengo que enfrentar para poder salir adelante y tener un día maravilloso?'", contó.

El artista, quien publicó su álbum Loco x volver este año, lanzó el pódcast Las cosas como son en diciembre pasado y compartió la ansiedad, depresión y el agotamiento físico que vivió después del nacimiento de su primera hija y más de una década de fama internacional con temas como Cuatro babys y Felices los 4.

En la conversación con Billboard, el colombiano también señaló que tuvo problemas con su cuerpo por la presión que tenía para salir con el abdomen marcado en campañas publicitarias.

"Yo antes tenía una obsesión con la comida, yo tenía un desorden alimenticio y yo no sabía. Así ustedes me vean aquí que 'ah, Calvin Klein, que los cuadritos (en el abdomen) y toda la huevonada (la tontería)'. Yo estaba rayado, yo estaba rayado de la cabeza, por así decirlo", manifestó.

Ahora, el intérprete aseguró que toma alguna forma de terapia todos los días, que el libro Hábitos atómicos le ha ayudado y que ha encontrado "un equilibrio" entre su vida personal y familiar.

También indicó que el nacimiento de su segundo hijo, Orión, le ha dado "valentía" y que la experiencia ha sido diferente a la de ser un padre primerizo.

"Yo tengo una energía muy femenina también y cuando nació París fue una revolcada, la más berraca (intensa), entonces fue bonito, fue retador y entré en una dimensión diferente que, claro, con la ayuda de terapeutas y de diferentes profesionales, como que por fin pude entender la dimensión", manifestó.

Semana Billboard

El colombiano fue uno de los artistas principales de la última jornada de charlas de la Semana Billboard de la Música Latina, el principal encuentro de la industria en español, que culmina este jueves con la entrega de los Premios Billboard de la Música Latina en Miami.