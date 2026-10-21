Rubén Blades filmará una película en diciembre con Zoé Saldaña

Rubén Blades y Zoé Saldaña, actriz ganadora del Óscar, protagonizarán una película que comenzará a rodarse en diciembre en Nueva York. ( EFE )

El cantautor y actor panameño Rubén Blades, recién llegado de filmar en República Dominicana, anunció que en diciembre comenzará a rodar en Nueva York una película con la actriz norteamericana de ascendencia dominicana Zoe Saldaña, ganadora del Óscar.

El anuncio lo hizo durante una conversación en la Semana de la Música Latina de Billboard, que se celebra en Miami, donde confirmó además nuevos proyectos cinematográficos y que prevé realizar su última gira musical en 2027.

Blades, de 78 años, llegó a Miami desde la República Dominicana, donde cerró su participación en el debut cinematográfico de Bad Bunny como protagonista y de Residente, el vocalista del grupo Calle 13, como director.

"Acabo de terminar de filmar mi parte en la película de René Pérez", señaló sobre "Porto Rico".

El proyecto, que también cuenta con Viggo Mortensen y Edward Norton en su reparto, combina el drama histórico con el "western" caribeño y está inspirado en acontecimientos de la historia colonial puertorriqueña.

Sobre el trabajo de Residente detrás de las cámaras, Blades destacó su formación visual y la claridad de sus decisiones.

"Los planos, como los está presentando, son sumamente interesantes y está clarito en lo que él quiere", dijo.

Tras la película con Saldaña, Blades tiene previsto trabajar en el filme "Armadillo Salvaje", junto con el actor español Antonio Banderas y Danny Trejo. Será su tercera película con Banderas.

Su agenda incluye además el estreno mexicano de "Campeón gabacho", previsto para el 29 de octubre. Dirigida por Jonás Cuarón y basada en la novela de Aura Xilonen, la cinta sigue a un joven migrante mexicano en Estados Unidos y reúne a Juan Daniel García Treviño, Leslie Grace y Rosario Dawson, entre otros intérpretes.

Trayectoria musical

En cuanto a su carrera musical, el intérprete de "Pedro Navaja" fue tajante sobre su futuro en los escenarios.

"El otro año ya es la última, la última gira", afirmó.

Blades recibirá este jueves el Premio Billboard Ícono, en Miami, un reconocimiento a sus más de cinco décadas de trayectoria.

En paralelo, el músico continúa presentándose con Roberto Delgado y Orquesta y promociona "País portátil", su reciente álbum, que aborda asuntos sociales, incluyendo la realidad carcelaria. Eso lo llevó a recordar su tesis de grado como abogado, que realizó con presos en su país.

"Es complicado escoger el repertorio, porque la gente quiere cantar contigo las canciones que se sabe", admitió Blades, lo que le ha llevado a improvisar "lo menos posible" al interpretar sus grandes éxitos en vivo.

"Una vez lo hice con 'Buscando Guayaba' y me miraron como si se me hubiera olvidado la letra", bromeó. EFE