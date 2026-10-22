Los Billboard coronarán a Rosalía, Fuerza Regida, Rubén Blades y los éxitos latinos

Fotografía de archivo de la cantante española Rosalía se presenta en el Festival Primavera Sound, en Madrid (España). ( EFE/KIKO HUESCA )

Los Premios Billboard de la Música Latina coronan este jueves con galardones especiales a Rosalía, Rubén Blades, Fuerza Regida y Cristian Castro en una gala en Miami, convertida en el "epicentro" del "tsunami" del éxito de las canciones en español, según expuso a EFE el presentador Javier Poza.

En las categorías generales de los premios, que se entregan a las 8:00 de la noche en el James L. Knight Center, lideran las nominaciones los exponentes del regional mexicano Peso Pluma (17), Tito Double P (15) y Fuerza Regida (12), así como la colombiana Karol G (9), el bachatero Prince Royce (8) y Bad Bunny (7).

Rosalía recibirá en persona el Premio Billboard Salón de la Fama por su carrera de "innovación musical, visión artística única y una influencia que ha trascendido géneros, idiomas y fronteras", mientras que el salsero panameño Blades obtendrá el Premio Billboard Ícono por su "extraordinaria trayectoria".

En tanto, Cristian Castro tomará el Premio Billboard Trayectoria Artística por "una carrera excepcional de más de tres décadas" y Fuerza Regida se llevará el Premio Billboard Vanguardia por su "visión creativa poco convencional" que ha "ampliado los límites de la música mexicana" a "nuevas audiencias alrededor del mundo".

Estos reconocimientos a cantantes hispanos de regional mexicano, balada, salsa y la mezcla de pop, flamenco y ópera de Rosalía, "muestran de alguna manera el abanico tan diverso que son los premios Billboard y la música latina en general", dijo Poza, conductor de la gala, en una entrevista con EFE.

"Lo que está sucediendo en la escena musical es algo que a mí me llama mucho la atención y que, además, me alegra porque todas las fronteras, todos los géneros, los posibles límites que puede haber en la música se están derrumbando por completo y la música se está volviendo una unidad absoluta", comentó.

La música latina, "un tsunami"

Los premios, que se transmiten por Telemundo y Peacock, se entregan a los artistas que encabezan las listas de éxitos de Billboard, en un momento en el que la música latina se ha convertido en "una ola gigantesca" con Miami como el "epicentro", señaló el presentador mexicano.

La música latina es ya el quinto género más escuchado en Estados Unidos, donde una de cada 10 reproducciones en streaming es de canciones en español y más de la mitad de los estadounidenses escucha temas hispanos cada mes, según la firma de análisis Luminate.

Poza argumentó que la música latina lleva una "bandera de identidad siempre de frente" y que, además, "la comunidad latina en Estados Unidos utiliza la música como parte de su identidad" porque es "un elemento más para definirse" y "llenarse de orgullo".

"Los latinos ya somos una comunidad aparte que integra todos estos países y la música es una bandera más para decir: 'Hey, aquí estamos y pesamos'. Y eso me emociona mucho también", concluyó.

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