Judith Rodríguez presentará un concierto teatral "Todo estará bien" en Casa de Teatro

La producción está a cargo de Judith Rodríguez, Mary Helen Ferreira y Edward Díaz, bajo la dirección y dramaturgia de Rodríguez ( SUMINISTRADA POR EL EQUIPO DE JUDITH RODRÍGUEZ )

"Todo estará bien" es el título del concierto teatral que presentará Judith Rodríguez los días 10 y 11 de diciembre, a las 8:30 de la noche, en Casa de Teatro, con una propuesta que integra dirección escénica, dramaturgia y música original.

La producción está a cargo de Judith Rodríguez, Mary Helen Ferreira y Edward Díaz, bajo la dirección y dramaturgia de Rodríguez. El elenco de actrices invitadas está integrado por Ana Rivas, Silvia Perrotta, Laura Cadete, Natacha Hernández, Edlin Lara, Laura Canario y Mary Ferreira, con la participación especial de Maiah Díaz.

"Para mí también es un momento súper especial porque es el debut de mi hija Maiah Díaz en la escena conmigo. Decidí que Maiah fuera parte de este proyecto porque todo lo escrito ahí es personal, es íntimo, es un pedacito de mi alma puesto en letras y que estará en la piel de artistas que admiro mucho y que llevo en mi corazón... Estoy segura de que serán dos noches inolvidables porque solo habrá verdad y amor", expresó Judith.

Con un equipo formado en su mayor parte por mujeres, Roxanna Javier dirige la parte audiovisual y Maurin Santos, junto a Salón Masalo, la dirección de arte, con una mezcla afrocaribeña y contemporánea.

El concierto teatral contará con canciones originales de Judith Rodríguez, arreglos musicales a cargo de José Andrés Molina e invitados especiales sorpresa.

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Funciones

Las funciones tendrán lugar en Casa de Teatro los días 10 y 11 de diciembre, a las 8:30 p. m. El precio de las entradas es de RD$1,600 y estarán disponibles a través de Ticketmax

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