Miami rendirá homenaje a Celia Cruz con una nueva plaza en la Pequeña Habana

Fotografía de archivo de la cantante cubana Celia Cruz. ( EFE )

La ciudad de Miami construirá la Plaza Azúcar, un espacio en el barrio de la Pequeña Habana que honrará la vida, la música y el legado de la cantante cubana Celia Cruz (1925-2003), anunció este miércoles la Alcaldía.

El homenaje se sumará a otros espacios públicos en Estados Unidos dedicados a la cantante, nacida en La Habana, como la calle Celia Cruz Way, en Miami Beach (Florida), y el parque Celia Cruz, en Union City (Nueva Jersey).

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/22/whatsapp-image-2026-10-21-at-94117-am-3f38736e.jpeg (SHUTTERSTOCK)

El anuncio, que coincide con el que habría sido el cumpleaños 101 de la artista, busca incorporar un nuevo destino cultural al corredor de la calle Ocho, en la Pequeña Habana, una zona de Miami con una importante presencia de inmigrantes cubanos.

La plaza incluirá una escultura cuyo diseño estará a cargo del artista Alex Kaufman, especializado en obras de gran formato.

Durante el acto de presentación, previsto para esta noche, las autoridades darán a conocer una recreación de la voz de la legendaria "Guarachera de Cuba" mediante inteligencia artificial (IA).

En el acto participará Omer Pardillo, representante del patrimonio artístico de la cantante y responsable de preservar su legado. Los asistentes también recibirán monedas conmemorativas estadounidenses de 25 centavos de dólar con la imagen de la artista.

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Celia Cruz se convirtió en 2024 en la primera artista afrolatina en aparecer en una moneda de 25 centavos de Estados Unidos, como parte del programa American Women Quarters, que reconoce a mujeres que han contribuido a la historia del país.

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