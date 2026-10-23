La colombiana Guayacán celebra 40 años de salsa con nuevas versiones de diez de sus éxitos

Guayacán celebra 40 años de salsa con nuevas versiones de sus éxitos. ( TOMADA DE REDES SOCIALES @GUAYACANOFICIAL )

Cuatro décadas después de comenzar una historia musical ligada a la salsa colombiana, Guayacán Orquesta vuelve a su repertorio más emblemático con nuevas voces y músicos en el álbum "40 años después", un proyecto que busca conectar a distintas generaciones sin perder la esencia de sus canciones.

La producción, disponible desde este viernes en plataformas digitales, reúne diez temas que han marcado el recorrido de la agrupación, entre ellos "Oiga, mire, vea", "Torero", "Invierno en primavera" y "Carro de fuego", grabados nuevamente con los integrantes que actualmente forman parte de la orquesta.

"Más que una recopilación de éxitos, el álbum propone una reinterpretación de un repertorio que ha acompañado al público durante décadas", señala un comunicado de la orquesta.

Las composiciones permanecen, "pero adquieren una nueva sonoridad a través de los arreglos y las interpretaciones de una generación de músicos y cantantes que asume la tarea de mantener vigente el legado de la agrupación", agrega el comunicado.

"Las canciones son las mismas. Lo que cambia es el tiempo", resume la propuesta del disco, que plantea un diálogo entre la historia de Guayacán y su presente artístico.

El proyecto también reivindica la capacidad de la salsa para atravesar generaciones y conservar su lugar en la memoria musical de sus seguidores. En lugar de reproducir las grabaciones originales, la orquesta regresa al estudio para dar otra vida a diez canciones que forman parte de su identidad.

Completan la selección "Te amo, te extraño", "Cada día que pasa", "El más rico beso", "Cuando hablan las miradas" y "Mujer de carne y hueso", temas que se suman a los cuatro éxitos destacados en el álbum.

La agrupación plantea así su aniversario no como un regreso al pasado, sino como una oportunidad para actualizar su repertorio y proyectarlo hacia el futuro.

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Junto al Grupo Niche , Guayacán Orquesta es una de las agrupaciones más representativas de la salsa colombiana y una de las responsables de proyectar este sonido más allá de las fronteras del país.

, es una de las agrupaciones más representativas de la y una de las responsables de más allá de las fronteras del país. Con un repertorio que combina historias de amor, desamor y referencias a la identidad urbana, la orquesta ha construido durante cuatro décadas una trayectoria que la ha conectado con varias generaciones de aficionados a este género en América Latina.

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