Lisa de Blackpink lanza su primer EP en solitario

Imagen de archivo tomada del perfil de Instagram de la cantante Lisa de Blackpink. ( HTTPS://WWW.INSTAGRAM.COM/ @LALALALISA_M )

La cantante tailandesa Lisa, integrante del grupo surcoreano de K-pop Blackpink, lanzó este viernes "Press Play", su primer EP en solitario, acompañado del estreno del videoclip de "Tarantino", un sencillo con referencias a las películas del famoso director estadounidense.

El trabajo, publicado bajo los sellos Lloud y RCA Records, llega después de su álbum de estudio, "Alter Ego", lanzado en febrero de 2025.

En la letra y las imágenes del nuevo videoclip se encuentran referencias a filmes del director de culto Quentin Tarantino, como "Kill Bill" (2003) y "Death Proof" (2007).

El EP también incluye el sencillo "SaWaDiKa", estrenado como adelanto en septiembre y cuyo título significa "hola" en tailandés, un tema en el que la artista multifacética reconecta con sus raíces y cuyo videoclip fue grabado en Bangkok, según la discográfica Sony Music.

El resto de temas del nuevo álbum son "V12", "Cobra", "Cut U Off" y "Sweat".

El lanzamiento sigue al reconocimiento obtenido por Lisa en los MTV Video Music Awards de septiembre, donde ganó el premio a mejor pop por su canción ´Dream´, convirtiéndose en la primera solista asiática en conseguirlo.

Más

La cantante, que también ha incursionado en la actuación con la serie "The White Lotus", tiene previsto iniciar en noviembre una residencia de conciertos en Las Vegas, lo que la convertirá en la primera artista de un banda surcoreana en protagonizar un espectáculo fijo en la conocida como "capital mundial del entretenimiento".

Lisa protagonizó además en septiembre "Always Lalisa", un documental dirigido por Sue Kim y estrenado en el Festival Internacional de Cine de Toronto en septiembre, que recoge la grabación de "Alter Ego", su debut como actriz en "The White Lotus" y su actuación en solitario en Coachella.

Leer más Blackpink logra otro récord y llega a los sellos postales