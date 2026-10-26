Grupo Diamante Negro recibe reconocimientos en Paterson tras gira por Estados Unidos

Como parte de su visita a Paterson, Nueva Jersey, la agrupación recibió reconocimientos otorgados por la ciudad, con el respaldo del concejal Alex Méndez, en valoración de su trayectoria, su contribución a la música latina y su labor en favor de la difusión de la identidad cultural dominicana. ( CORTESÍA DE LOS ORGANIZADORES )

El Grupo Diamante Negro, liderado artísticamente por Juan Gabriel Sosa Sosa, conocido como Diamante Negro, culminó una gira por Estados Unidos en la que llevó su propuesta musical a distintas localidades y acercó los ritmos nacionales a las comunidades dominicanas residentes en el exterior.

Como parte de su visita a Paterson, Nueva Jersey, la agrupación recibió reconocimientos otorgados por la ciudad, con el respaldo del concejal Alex Méndez, en valoración de su trayectoria, su contribución a la música latina y su labor en favor de la difusión de la identidad cultural dominicana.

La entrega de las distinciones se realizó en Bocaditos Bistro, establecimiento del empresario Fausto Lantigua, durante un encuentro que reunió a representantes y colaboradores de la agrupación para celebrar los resultados de la gira y destacar el apoyo recibido durante su estadía.

En la actividad, la maestra Ileana Ramírez Portorreal manifestó su respaldo al grupo y destacó la importancia de apoyar a los artistas dominicanos que representan al país en escenarios internacionales.

"El Grupo Diamante Negro ha demostrado que el talento dominicano puede conquistar nuevos espacios y representar dignamente a nuestro país en el exterior. Apoyar a nuestros artistas es contribuir a la promoción de nuestra música, nuestra cultura y el orgullo de nuestras raíces", expresó Ramírez Portorreal.

Reconocimientos al talento y la gestión artística

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/26/whatsapp-image-2026-10-26-at-30842-pm-dde4a8bb.jpeg Los músicos distinguidos fueron Rudy Alexander Arnaud Aracena, José Antonio Cabrera, Cristino Díaz, Roberto Antonio Acevedo Sosa, Algeni Daniel Suero Suero, Yolmi Andi Peña Acevedo, Rafael Mateo Almánzar Tavarez, José Rafael Acevedo Sosa y Franklyn Rodríguez Sánchez. (CORTESÍA DE LOS ORGANIZADORES)

Juan Gabriel Sosa Sosa recibió el Reconocimiento al Mérito Artístico, por su trayectoria, talento y aportes a la música latina, así como por contribuir al fortalecimiento de los vínculos culturales entre la República Dominicana y sus comunidades en el extranjero.

Por su parte, Gabriel Antonio Sosa Colón, representante de la agrupación, fue distinguido con el Reconocimiento a la Excelencia y el Liderazgo Artístico, en atención a su labor gerencial y su compromiso con el desarrollo profesional del conjunto.

La distinción a la Hospitalidad y Solidaridad recayó en Lisannerys Noesi, de Nina Production, por la acogida y el apoyo ofrecidos a los músicos durante su visita a Paterson.

Los demás integrantes recibieron el Reconocimiento a la Excelencia Musical, con el que se valoraron su dedicación, disciplina, profesionalismo y contribución al desempeño de la agrupación durante la gira.

Los músicos distinguidos fueron Rudy Alexander Arnaud Aracena, José Antonio Cabrera, Cristino Díaz, Roberto Antonio Acevedo Sosa, Algeni Daniel Suero Suero, Yolmi Andi Peña Acevedo, Rafael Mateo Almánzar Tavarez, José Rafael Acevedo Sosa y Franklyn Rodríguez Sánchez.

Un puente entre la diáspora y sus raíces

Ramírez Portorreal también valoró el respaldo del concejal Alex Méndez a las iniciativas que reconocen las contribuciones de los artistas dominicanos al enriquecimiento cultural de las comunidades donde residen. Asimismo, agradeció al empresario Fausto Lantigua por facilitar las instalaciones de Bocaditos Bistro para la celebración del encuentro.

La actividad concluyó con felicitaciones a los integrantes del Grupo Diamante Negro y a su equipo de trabajo, con un llamado a continuar desarrollando su carrera con perseverancia, pasión y profesionalismo.

El respaldo a la agrupación pone de relieve el papel de la música como vehículo para preservar las tradiciones y fortalecer los vínculos entre los dominicanos que viven en el país y aquellos que han establecido sus hogares en el extranjero.

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