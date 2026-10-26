Gustavo Dudamel regresa a Barcelona con la Sinfónica Nacional Juvenil de Venezuela

El venezolano Gustavo Dudamel en la conferencia de prensa de presentación como nuevo director de la Filarmónica de Nueva York en el Lincoln Center, en Nueva York (EE. UU.). ( EFE )

El director de orquesta Gustavo Dudamel regresará el 3 de noviembre al Auditorio de Barcelona con la Sinfónica Nacional Juvenil de Venezuela, en una actuación prevista para diciembre del año pasado que se reprogramó en dos ocasiones por las restricciones aéreas que afectaban al país sudamericano y, luego, por los terremotos.

El concierto forma parte de la gira estatal de celebración del cincuentenario de El Sistema (obra social y cultural del Estado venezolano fundada por José Antonio Abreu en 1975) y estará íntegramente dedicado a la Sinfonía n.º 7 'Leningrado' de Dmitri Shostakóvich.

Se trata de una de las obras más impactantes del repertorio sinfónico del siglo XX, informaron este lunes los organizadores del ciclo musical barcelonés BCN Clàssics.

Dudamel regresará a la capital catalana después de que hace tres semanas inaugurara la temporada 2026-2027 del BCN Clàssics y dirigiera la New York Philharmonic en su primera gira internacional, en una audición, junto con el Orfeó Català.

La Sinfónica Nacional Juvenil de Venezuela está considerada como una de las "agrupaciones insignia" de El Sistema, donde el director de orquesta también se formó, y un "referente de la excelencia artística" alcanzada por este modelo pedagógico.

El programa que ofrecerá incluye 'Leningrado', una obra monumental compuesta por Dmitri Shostakóvich durante la Segunda Guerra Mundial, escrita en el contexto del asedio de Leningrado por parte de las tropas nazis.

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La sinfonía se ha convertido en un "símbolo" de resistencia y esperanza frente a la devastación del conflicto.

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