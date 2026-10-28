Caetano Veloso demanda a diputado bolsonarista por llamarlo "sinvergüenza"

El cantante brasileño Caetano Veloso demandó a un diputado bolsonarista y a un comunicador por declaraciones que considera ofensivas contra su honor y reputación. ( EFE )

El cantante brasileño Caetano Veloso emprendió acciones legales contra el diputado bolsonarista Lucas Pavanato y el comunicador Thiago Almar por llamar "sinvergüenzas" a él y a Gilberto Gil durante un acto electoral, por lo que reclama una indemnización de 50,000 reales (algo más de 9,000 dólares).

En un video publicado conjuntamente por los demandados en redes sociales el pasado 19 de octubre, ambos calificaron a los cantantes, identificados como artistas "de izquierdas", de "vagabundos", expresión que en el contexto brasileño puede utilizarse con el sentido de "sinvergüenzas".

Los acusaron, además, de no pronunciarse sobre los incendios en la Amazonía y de obtener dinero mediante las leyes de financiamiento público de la cultura.

Aunque el contenido fue retirado de sus perfiles, acumuló alrededor de 288,000 me gusta y 33,000 compartidos en menos de 24 horas.

Exigencias de Caetano Veloso

Veloso, una de las figuras más importantes de la Música Popular Brasileña (MPB), sostiene que las declaraciones son falsas y atentan contra su honor y reputación.

Por esta razón, solicita que ambos publiquen videos de rectificación en las mismas cuentas y con una visibilidad similar a la de la grabación original.

También reclama una indemnización de 50,000 reales por daños morales, equivalentes a algo más de 9,000 dólares.

Contexto de los demandados

¿Quiénes son los demandados? Lucas Pavanato, uno de los diputados federales más votados en las últimas elecciones brasileñas, es un conocido influenciador ultraconservador que cuenta con más de 5.5 millones de seguidores en Instagram.

Comenzó su actividad como youtuber conservador en 2016, cuando tenía 17 años y manifestó públicamente su respaldo a la destitución de la entonces presidenta Dilma Rousseff, aliada del mandatario Luiz Inácio Lula da Silva.

Actualmente, la Fiscalía de São Paulo investiga al político del Partido Liberal (PL) por un presunto delito de odio, después de que declarara en otro acto que, en un eventual gobierno de Flávio Bolsonaro, "colocaría a las minorías en su debido lugar".

Por su parte, Thiago Almar, quien desempeñó un papel importante durante la campaña del hijo mayor del expresidente Jair Bolsonaro, ha manifestado en sus redes sociales que está orgulloso de "ir en contra de una clase artística y periodística llena de izquierdistas".

La demanda de Veloso se produce en medio de las tensiones políticas entre sectores conservadores y figuras de la cultura brasileña, algunas de las cuales han expresado públicamente sus posiciones políticas.