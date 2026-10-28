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Raúl de Molina y Chiqui Delgado conducirán la alfombra roja previa a los Latin Grammy

Junto a ellos Alejandra Espinoza, Emmanuel Palomares e Isadora formarán parte de las personalidades anfitrionas que conducirán 'Noche de estrellas', la gala previa a los premios Latin Grammy, que se celebrarán el próximo 12 de noviembre en Las Vegas (EE.UU.)

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    Raúl de Molina y Chiqui Delgado conducirán la alfombra roja previa a los Latin Grammy
    Chiquinquirá Delgado será una de las anfitrionas que conducirá la alfombra roja previa a los Latin Grammy. (EFE)

    Alejandra Espinoza, Chiquinquirá 'Chiqui' Delgado, Emmanuel Palomares, Isadora y Raúl de Molina formarán parte de las personalidades anfitrionas que conducirán 'Noche de estrellas', la gala previa a los premios Latin Grammy, que se celebrarán el próximo 12 de noviembre en Las Vegas (EE.UU.).

    De Molina, quien conduce este espectáculo desde 2005, y Delgado, presente desde 2010, estarán al frente de este especial, que promete "una velada inolvidable llena de entrevistas exclusivas, acceso detrás de cámaras, deslumbrantes momentos de moda y más", precisó TelevisaUnivision en un escrito compartido con EFE.

    Gala previa

    La antesala de los premios presentará "un resumen de todas las actividades del Latin Grammy en los días previos a la gala, además de un paquete especial sobre los nominados a Mejor Nuevo Artista, categoría en la que Isadora fue nominada el año pasado", precisaron desde TelevisaUnivision.

    La audiencia también podrá ser testigo de las entrevistas a los primeros ganadores del Latin Grammy.

    La alfombra roja que precede a la 27º entrega de los premios más importantes de la industria musical latina comenzará a las 19:00 hora local del este y pacífico (18:00 hora del centro) a través de Univision, UNIMÁS, Galavisión y ViX en Estados Unidos.

    • La gala de premios se llevará a cabo el 12 de noviembre en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas con las actuaciones de la española Rosalía, los puertorriqueños Daddy Yankee y Kany García, el colombiano Juanes, la brasileña Anitta, los mexicanos Vivir Quintana, Silvana Estrada, Carín León, Xavi o Banda Los Recoditos, así como el uruguayo Jorge Drexler, la chilena Mon Laferte, y los venezolanos de Rawayana y Elena Rose.

    El compositor mexicano Edgar Barrera lidera con 10 las candidaturas a estos premios, seguido por Rosalía, Karol G, Ca7riel & Paco Amoroso y Drexler, que suman siete respectivamente.

    En esta edición, la representación dominicana sobresale especialmente en las categorías dedicadas al merengue, la bachata, la música tropical y la composición, además de una candidatura en rap/hip hop.

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