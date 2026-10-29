La esposa de Russell Brand reconoce ante el tribunal que "le era difícil ser monógamo"

El actor y humorista británico, Russell Brand,en una imagen de archivo. ( EFE )

La esposa del actor británico Russell Brand, quien está siendo juzgado actualmente en Londres por violación o agresión sexual contra seis mujeres entre 1999 y 2009, dijo este jueves al tribunal que a su marido "le era difícil ser monógamo" cuando se conocieron.

Laura Brand, casada con el actor desde 2017 y que siempre ha defendido su inocencia de los actos de que es acusado, pintó además un retrato de su marido alejado de la imagen de un depredador sexual.

Dijo que cuando tuvieron el primer contacto sexual él se mostró "muy atento" y que ella se sintió "totalmente escuchada y cuidada por Russell".

Además, lo describió en la actualidad como "un padre atento, cariñoso y maravilloso" con los tres hijos que tienen en común, además de "un marido considerado e increíble". Describió su matrimonio como "una relación muy honesta, franca y clara".

La esposa (39 años) rememoró a preguntas de la defensa los días en que se conocieron por primera vez en 2006, hasta que rompieron un año después. Dijo que entonces era "muy consciente" de que era un hombre promiscuo.

"Yo estaba comprometida, nos habíamos dicho que nos queríamos uno al otro, pero estaba claro que le era difícil ser monógamo", reconoció.

Sesión

En la sesión de hoy testificaron otras dos exnovias de Brand, que lo trataron en años anteriores a su matrimonio: ambas repitieron el calificativo de "promiscuo" durante su relación pero negaron que utilizara contra ellas ningún tipo de violencia en sus relaciones, más allá de la persuasión verbal.

Brand, por su parte, dijo ayer que la idea del consentimiento sexual era para él "algo innegociable", que resulta ser "más importante que el sexo mismo". Siempre ha negado todas las acusaciones que pesan sobre él de actos que perpetró presuntamente durante diez años.

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