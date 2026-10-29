La subasta de objetos de George Michael desata una pelea familiar

La subasta de objetos del cantante George Michael, fallecido en 2016, ha desatado una pelea entre los familiares de Siobhan Bailey, la que fue asistente del cantante durante veinte años, en los que acumuló una gran cantidad de objetos del artista, incluida la guitarra con la que grabó su famoso tema Faith.

La casa de subastas Sworders ha organizado este jueves esta subasta de 32 objetos de la carrera del excantante de Wham!, que contiene, además, discos de oro y platino con los que fue galardonado, fotografías, carteles o billetes originales de conciertos o discos firmados por él.

Los precios estimados que Sworders ha mostrado previo a la subasta no superan en la mayoría de los casos las 500 libras (600 euros), con la notable excepción de la guitarra, una Grestsch Synchromatic, que sale a la venta a un precio estimado de entre 60,000 y 120,000 libras (71,000 a 142,000 euros).

Controversia

Pero antes incluso de comenzar, la subasta está siendo polémica porque la colección de recuerdos de Michael quedó en posesión del viudo de Bailey cuando esta murió de cáncer en 2014, en pleno proceso de divorcio. Al morir, Bailey no dejó un testamento, por lo que legalmente su aún esposo heredó todos sus bienes.

Según cuenta la BBC, el hermano de Siobhan Bailey, Gerald, ha escrito una carta a la casa de subastas para tratar de paralizar la venta o que al menos Sworders quite el nombre de su hermana de sus folletos y promociones, pues el mero hecho de usarlo le parece "vergonzoso" y "deshonroso".

Gerald Bailey arguye que si su hermana hubiera sobrevivido al cáncer, sus bienes jamás habrían pasado a manos de su esposo con el que el divorcio era ya inevitable.

Te puede interesar George Michael pudo morir por una sobredosis accidental, según un amigo