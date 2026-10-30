Morat: "No todo es música urbana"

Para Morat es "muy emocionante" que el formato de "una banda con amigos tocando instrumentos en un escenario" pueda ser el referente para algunas personas de la música latina y que no solo lo sea la música urbana, aseguró la banda colombiana en una entrevista con EFE este viernes en Madrid.

"El hecho de pensar que del formato de la banda de amigos tocando con instrumentos en un escenario pueda ser una referencia de qué es la música en español es muy emocionante".

Así lo afirma Simón Vargas, bajista de la banda de pop latino, que incluso recalca que "hay música en español que suena diferente, no todo es música urbana".

Vargas, rodeado de sus compañeros en el Movistar Arena de Madrid en pleno Ya es mañana world tour, dice que le emociona el mero hecho de ser preguntado por cómo se siente ser representante, de alguna forma, de la música colombiana y la latina, y confiesa que durante años tuvieron el sueño de destacar dentro del género sin ser urbanos.

"Durante mucho tiempo, cuando uno hablaba de referentes de la música latinoamericana, era pura música urbana", afirma el artista horas antes del que será su penúltimo concierto en España, después de haber pisado este mes dos veces el Palau Sant Jordi de Barcelona o el Roig Arena de Valencia.

Ahora, con quince años de carrera a sus espaldas, el grupo de Bogotá acaba de colgar su placa conmemorativa en la pared de la entrada del Movistar Arena por haber conseguido diez sold out (entradas agotadas) en ese espacio de conciertos madrileño.

Así, se consagran como el primer grupo o solista latinoamericano en figurar en esa pared, que actualmente lidera el grupo español El Barrio con 24 llenos, seguido de Joaquín Sabina, con 21, y donde Depeche Mode son el único grupo no español.

Los Beatles, inspiración para Morat

"Uf, a mí me encantaría haber tenido la oportunidad de hacer algo con Los Beatles", imagina Martín Vargas, el batería del grupo, preguntados por una colaboración soñada con un músico vivo o muerto.

Vargas sostiene ante las miradas divertidas de sus compañeros que esa mezcla entre ellos y el icónico grupo británico sería su "sueño máximo".

Los de Morat, subraya el batería, se han inspirado "mucho" en Los Beatles y les admiran "un montón", por lo que además, al ser ellos también un formato de banda de cuatro integrantes que traen "algo diferente a su proyecto", habría sido "interesante" que la colaboración pudiera haber llegado a pasar.

Una carrera que nunca habían imaginado

Con una lista de conciertos con entradas agotadas en varias ciudades, como los del 30 y 31 de octubre en Madrid, los del 6, 7 y 8 de noviembre en Ciudad de México o los 2 y 3 de diciembre en Monterrey (México), Juan Pablo Isaza, guitarrista de Morat, afirma que están viviendo este éxito "con mucha sorpresa y mucho agradecimiento".

El artista reconoce que a veces, metido en "la rueda" de hacer conciertos y giras, se le olvida la "cantidad de cosas" que han conseguido.

Hablando sobre la placa recibida por haber llenado el Movistar Arena en diez ocasiones, Isaza muestra su alegría por ser "el único grupo latino ahí": "Estar en ese muro con todos esos artistas es una locura y nos hace sentir, de pronto, un poco más viejos, como que ya tenemos una carrera más larga".

Sin embargo, para ellos, a pesar de los años sigue siendo "muy importante" el apoyo incondicional de sus familias, que estuvieron junto a ellos desde el principio, resalta Juan Pablo Vilamil, también guitarrista del grupo.

"Sigue habiendo muchas cosas un poco innegociables. Cada cierto tiempo necesitamos volver a casa, y todos los años intentamos pasar por lo menos Navidad con nuestra familia", asegura, y añade que sus familias siguen siendo un "grandísimo polo a tierra" para ellos.

La banda colombiana partirá este sábado de España para seguir girando por los principales escenarios de México, Venezuela y Estados Unidos hasta el 3 de abril de 2027, cuando cerrarán el 'Ya es mañana world tour' en Virginia.

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