Maná anuncia concierto gratuito en YouTube para celebrar 40 años de carrera

Fotografía de archivo del cantante de la banda mexicana Maná, Fher Olvera, en Santa Cruz de Tenerife (España). ( EFE/RAMÓN DE LA ROCHA )

La banda mexicana Maná estrenará este viernes 6 de noviembre un concierto gratuito a través de YouTube, grabado en el emblemático anfiteatro Red Rocks, en Colorado, Estados Unidos, como parte de las celebraciones por sus 40 años de trayectoria musical.

El espectáculo, titulado Vivir sin aire tour (Live from Red Rocks)», estará disponible desde las 6:30 de la tarde, hora de Ciudad de México (8:30 de la noche en República Dominicana), a través del canal oficial de la banda.

La presentación permanecerá disponible en la plataforma una vez concluido el estreno, según informó este martes YouTube mediante un comunicado.

El concierto fue grabado en Red Rocks, un anfiteatro al aire libre situado en Morrison, Colorado, reconocido por sus formaciones rocosas naturales y por haber acogido actuaciones de figuras como Jimi Hendrix y The Rolling Stones.

Un sueño cumplido para Fher Olvera

Para el vocalista de Maná, Fher Olvera, presentarse en ese escenario tuvo un significado especial, debido a una experiencia personal que se remonta a su juventud.

El cantante recordó que, cuando tenía 21 años, residía en Denver y trabajaba lavando platos mientras soñaba con actuar algún día en el famoso anfiteatro. ¿Qué se sentirá tocar aquí?, se preguntaba entonces, según relató en un minidocumental difundido con motivo del lanzamiento.

Décadas después, Olvera pudo cumplir aquel sueño junto a sus compañeros de agrupación, interpretando algunos de los éxitos que han marcado la historia del rock en español.

Entre las canciones incluidas en el espectáculo figuran Rayando el sol, Clavado en un bar, Labios compartidos y Oye mi amor, temas que forman parte del repertorio más reconocido de la banda.

Cuatro décadas de éxitos

El estreno del concierto, realizado en colaboración con YouTube y Warner Music, coincide con la celebración de los 40 años de trayectoria de Maná, considerada una de las agrupaciones mexicanas de mayor proyección internacional.

La banda continúa activa en los escenarios con su gira Vivir sin aire tour, que contempla presentaciones en Estados Unidos y Latinoamérica.

Recientemente, Maná recibió el reconocimiento como artista pop latino del año, en la categoría de dúo o grupo, durante los Premios Billboard de la Música Latina 2026.

Entre sus próximas actuaciones figuran conciertos en Bogotá, Lima, Santiago de Chile y Buenos Aires, antes de concluir su recorrido con dos presentaciones en Ciudad de México.

Con este lanzamiento digital, la agrupación permitirá que seguidores de distintos países disfruten gratuitamente de una de las presentaciones de su gira, en un escenario de especial significado para su vocalista.