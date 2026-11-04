De "Desvelado" al Congreso: el cantante Bobby Pulido gana escaño para los demócratas en Texas

El cantante Bobby Pulido derrota a Mónica De La Cruz en una contienda clave en Texas. ( EFE )

El cantante tejano Bobby Pulido fue declarado ganador en la contienda por representar al distrito 15 de Texas tras derrotar a la republicana Mónica De La Cruz, en una elección que contribuyó a una importante ola de triunfos demócratas en el estado.

El artista, con dos nominaciones al Grammy y casi tres décadas de trayectoria musical, se impuso en un distrito que abarca parte del Valle del Río Grande y zonas rurales del sur de Texas, cuya población es un 81 % hispana.

La victoria tiene un peso político especial porque la demarcación había respaldado a Donald Trump por un margen de 18 puntos en las elecciones presidenciales.

Nacido y criado en Edinburg, Texas, Pulido es hijo del reconocido músico tejano Roberto Pulido y creció rodeado de la música regional que más tarde lo llevaría a convertirse en uno de los artistas más conocidos del género. Canciones como "Desvelado" y "Se Murió de Amor" marcaron su carrera y lo acercaron a varias generaciones de seguidores.

En la campaña se presentó como un candidato al Congreso y como una alternativa para los tejanos que, según dijo, están "cansados" de la política tradicional.

Enfoque de campaña

Con una imagen de "demócrata conservador", el cantante buscó conectar con los votantes latinos de Texas, en una región que en los últimos años había mostrado un mayor respaldo a los republicanos.

Su perfil moderado y sus raíces en el Valle del Río Grande le permitieron presentarse como una alternativa política cercana a las preocupaciones de los habitantes de la zona.

Su mensaje se centró en combatir el aumento del costo de la vida y mejorar el acceso a la educación y la salud, en un distrito donde muchas familias enfrentan dificultades económicas.

Pulido comenzó a preparar su campaña en septiembre del año pasado, cuando inició una gira de encuentros públicos que bautizó como "Ranch Hall", en la que se reunió con ciudadanos en actos que combinaron propuestas políticas, música y elementos de la identidad cultural tejana.

Impacto de la victoria

La contienda se convirtió en una de las más seguidas de Texas y su desenlace supone la recuperación demócrata de un distrito que los republicanos habían conquistado en 2022.