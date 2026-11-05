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U2 anuncia tres conciertos en España como parte de su gira mundial

Las entradas para los conciertos se podrán adquirir a partir del 9 de noviembre en su página oficial

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    U2 anuncia tres conciertos en España como parte de su gira mundial
    Las entradas para los conciertos de U2 en España se podrán adquirir a partir del 9 de noviembre en su página oficial. (EFE)

    La banda irlandesa actuará en Barcelona y Sevilla como parte de su gira mundial The Greatest Show On Earth. La banda irlandesa U2 ofrecerá tres conciertos en España durante mayo de 2027, con presentaciones en Barcelona y Sevilla como parte de su próxima gira mundial, ´The Greatest Show On Earth´, anunció este jueves la promotora Live Nation.

    El grupo actuará en el Estadio Olímpico Lluís Companys de Barcelona los días 13 y 15 de mayo, mientras que el 22 de mayo se presentará en el estadio La Cartuja de Sevilla.

    La preventa de entradas comenzará el lunes 9 de noviembre a través de la página oficial de U2. La venta general estará disponible desde el viernes 13 de noviembre, a las 10:00 de la mañana, en LiveNation.es y Ticketmaster.

    U2 celebró recientemente sus 50 años de trayectoria con el anuncio de su decimosexto álbum de estudio, ´Carnaval de Luz´, cuyo lanzamiento está previsto para el próximo 13 de noviembre.

    RELACIONADAS

    El disco incluye un dueto con la fallecida cantante Dolly Parton y una canción inspirada en la artista española Rosalía.

    La gira mundial comenzará en febrero de 2027 en Ciudad de México y continuará por Latinoamérica hasta marzo, con dos conciertos programados tanto en Brasil como en Argentina.

    La etapa europea arrancará en abril y recorrerá ciudades como Ámsterdam, París, Lisboa, Milán y Londres, además de las presentaciones confirmadas en España.

    Apertura de los conciertos

    • La banda británica Wolf Alice será la encargada de abrir los conciertos de U2 durante su recorrido europeo.
    • Pie de foto: La banda irlandesa U2 actuará en Barcelona y Sevilla en mayo de 2027 como parte de su gira mundial The Greatest Show On Earth.
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