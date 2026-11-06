Chichí Peralta: "Yo no he hecho música nunca por moda"

La inteligencia artificial (IA) es un fenómeno "hasta cierto punto peligroso", que puede llevar a la mediocridad en las industrias creativas, considera el cantautor dominicano Chichí Peralta, quien la próxima semana recibirá junto con otros artistas el Premio a la Excelencia Musical del Latin Grammy.

Peralta, de 60 años, y con una exitosa carrera de cuatro décadas en el merengue y otros ritmos, que incluye temas como Amor narcótico, La ciguapa o Procura, asegura en una entrevista con EFE que la IA y las nuevas tecnologías se pueden utilizar "como una herramienta".

Pero el artista "tiene que tener la idea, escribir la letra" de las canciones y no dejar que la tarea creativa la haga una máquina.

"Yo no he hecho música nunca por moda, porque salió una plataforma que va a hacer esto por mí, no, no. Yo lo que siento, lo toco. Si la gente conectó, perfecto. Si no conectó, grabo otro, y hago otro, pero siempre trabajo por concepto, por sonido, por sentimiento que me sale", afirma.

Otra cosa muy diferente es "sentarte con una computadora y decirle: 'yo quiero que tú me hagas una canción del estilo de Chichí con el estilo de fulano y que me suene como Mozart y que tenga saxofones de Benny Moré'", y entonces el aparato "se va a todo ese talento que tiene grabado y empieza a coger de todo ello".

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/06/3668159f5aa51b0fd134f69efc422bbf3f705903w-1d45ca4f.jpg El cantautor dominicano Chichí Peralta. (EFE)

Cuando eso sucede, y son los algoritmos los que ponen "la letra, la armonía, la melodía (...) eso se nota", añade.

"Se nota la frialdad, se nota que no hay un corazón verdadero ahí, sonando, pensando, tocando y tratando de conectar con otro corazón, porque la música igual que todas las artes es una conexión de corazón a corazón y de persona a persona", subraya.

Por eso, considera que el futuro puede ser "terrible y horroroso" si a la IA "no se le regula", y que esto puede llevar a "la mediocrización en todos los rubros, en todos".

"Las universidades y las escuelas de música cerrarán, las fábricas que construyen instrumentos también; los niños no van a tener esa terapia de lo que es el amor a un instrumento y poder expresarse a través de él, como ha pasado mucho en la historia de la música: Jimmy Hendrix, Carlos Santana, Tito Puente, etcétera", afirma.

Músicas del mundo

Chichí Peralta es un estudioso de los ritmos latinos y tradiciones musicales del mundo que fusionó en el estilo Latin World Music en el que combina el merengue con jazz, pop, hip-hop, rap, bachata, vallenato, salsa, géneros brasileños y africanos.

Incluso grabó con la Orquesta Sinfónica de Londres en los legendarios estudios de Abbey Road.

"Me gusta mucho estudiar todo lo referente a la música, el folclor, su movimiento, sus cambios, sus fusiones", dice el artista, nacido en 1966 en Ciudad Nueva, uno de los barrios más antiguos de Santo Domingo.

Producto de sus investigaciones hizo en 2011 el documental Inside Japan (Dentro de Japón), una experiencia de intercambio cultural que tiene como hilo conductor la tambora, un instrumento esencial en la música dominicana y también presente en la tradición nipona.

Peralta también se muestra crítico de los que llama "fenómenos comerciales", que utilizan mucha tecnología, como "el exceso de autotune" en las voces, de manera "que ya tú no sabes si es un robot o es una persona que está ahí" cantando, por lo cual es partidario de "alejarse un poco" de la idea "de que lo que funciona y deja mucho dinero es lo que está bien".

"Por eso hay música que perdura en el tiempo y hay música que no", manifiesta el artista, que trabajó en sus inicios como arreglista en La Familia André y luego con Juan Luis Guerra y 4.40.

Chichí Peralta, que en 2001 ganó un Grammy Latino a mejor álbum de merengue con De vuelta al barrio, y estuvo nominado en 2006 al mejor álbum tropical contemporáneo por Más que suficiente, será homenajeado este 9 de noviembre en Las Vegas, durante la Semana Anual de los Grammy Latinos.

También serán reconocidos Alaska, Omar Alfanno, Francisco Céspedes, Lila Downs y Daniela Mercury.

"Yo me siento muy agradecido con la academia, con la directiva completa, que nos honra con este galardón por la excelencia musical y la trayectoria", afirma Chichí Peralta.

Recuerda que la carrera de artista "es de mucho sacrificio, pero el público, la música, y la pasión hacen que se torne un cuento, un cuento de magia envuelto en notas musicales".

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