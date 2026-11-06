Chichí Peralta prepara para 2027 el álbum completo "Endorfina", con 16 temas

El cantante y compositor dominicano Chichí Peralta prepara para comienzos de 2027 el lanzamiento de su nuevo álbum completo, titulado Endorfina, compuesto por 16 temas y del que ya presentó dos sencillos en 2024 y 2025.

"Eso viene, si Dios quiere, comenzando el año. Comenzando el año estamos sacando ese álbum, que es el álbum en el que yo más he trabajado, en el que hay unas fusiones increíblemente certeras", dice el artista en una entrevista con EFE.

El artista reconoce que "un álbum completo hace ratito que no tiramos (...) pero tenemos ahora un álbum que tiene 16 canciones, del cual ya hemos lanzado dos sencillos, uno se llama El Meneíto (2024), y otro se llama El Cofrecito (2025)".

"Me quedan 14 tiros", dice en referencia a las otras canciones que harán parte del álbum Endorfina, en las cuales ha trabajado en los últimos tiempos.

Chichí Peralta, que alcanzó fama mundial en 1997 con éxitos como Amor narcótico, La ciguapa o Procura, y ganó en 2001 un Grammy Latino a mejor álbum de merengue con De vuelta al barrio, señala que en Endorfina "hay mucho tipo de ritmos y de sentimientos".

"El Meneíto está dedicado a mi hijo porque de pequeño se movía demasiado", dice sobre esta canción, que define como "muy alegre" y que grabó con unos músicos amigos de Senegal.

Sobre El Cofrecito, explica que "es más bien un tributo, un reconocimiento a la mujer (...) a la madre, hija, hermana, esposa".

Esta canción está dedicada a su madre, Ubencia Antonia Soto, que falleció hace un año tras sufrir de Alzheimer, una enfermedad que el artista considera "un monstruo".

"Es un tema que quiere aportar un granito de arena a esa enfermedad que es para mí un monstruo, una enfermedad de las más feas que existen, entre otras", afirma.

Peralta considera el Alzheimer como "la nueva pandemia", porque "no hay persona que no tenga un amigo, un conocido, un familiar lejano, cercano, alguien en su barrio, donde vive, que padezca de esto".

Temas

De las otras 14 canciones que forman parte del álbum, señala que hay una que incluye un homenaje a la cantautora colombiana Petrona Martínez, una de las grandes voces del bullerengue, género del Caribe interpretado principalmente por descendientes de esclavos.

"En mi disco nuevo yo tengo un homenaje a Petrona Martínez (...) Yo mezclé bullerengue con merengue y usé un guiño de una canción de ella que se llama 'Las penas alegres'", concluye.