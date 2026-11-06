Maluma anuncia gira mundial por más de 60 ciudades en 2027

Maluma comenzará su nueva gira mundial el 5 de febrero de 2027 en Bogotá, Colombia. ( (EFE/CARLOS ORTEGA) )

- El cantante colombiano Maluma anunció su nueva gira mundial "Loco X Volver World Tour 2027", con la que recorrerá más de 60 ciudades de Latinoamérica, Norteamérica, Europa y África, a partir del 5 de febrero de 2027, cuando ofrecerá el primer concierto en Bogotá.

La gira lleva el nombre de su séptimo álbum de estudio, "Loco X Volver", publicado en mayo de este año, y combinará las canciones de esa producción con los principales éxitos de su carrera.

El anuncio se realizó en el Aeropuerto Internacional de Miami, Estados Unidos, donde el artista ofreció una presentación sorpresa acompañado de sus músicos e interpretó temas como "Hawái", "Felices los 4" y "Según quién".

Ciudades incluidas en la gira

El recorrido incluirá ciudades latinoamericanas como Buenos Aires, Córdoba, Montevideo, Santiago de Chile, Lima, Quito y Ciudad de México.

En Europa, Maluma tiene previstas presentaciones en Madrid, Barcelona, París, Berlín, Lisboa y Milán, mientras que en África actuará en Rabat, Marruecos. También visitará numerosas ciudades de Estados Unidos y Canadá.

Propuesta escénica renovada

La gira será producida por Fenix Entertainment y Cárdenas Marketing Network (CMN), y contará con un concepto escénico renovado y una propuesta visual diseñada especialmente para los conciertos.

"Esta gira es mi manera de agradecerles y recordarles que, sin importar qué tan lejos lleguemos, donde esté mi gente, siempre estaré en casa", expresó Maluma en el comunicado de presentación.

El intérprete, cuyo nombre es Juan Luis Londoño Arias, explicó que esta nueva etapa artística representa un regreso a sus raíces musicales y personales, después de consolidar una carrera internacional.

El anuncio llega una década después de su primera gira mundial, "Maluma World Tour 2017", que reunió 105 conciertos y superó el millón de entradas vendidas.

Durante su trayectoria, el cantante de Medellín ha actuado en escenarios como el Madison Square Garden de Nueva York y el Kaseya Center de Miami.

Con "Loco X Volver World Tour 2027", Maluma busca reencontrarse con sus seguidores y presentar su nueva producción discográfica en distintos mercados internacionales, comenzando por su país natal.