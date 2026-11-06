Placebo y Residente lideran el cartel del festival Vive Latino 2027

El rapero puertorriqueño Residente encabezará, junto a la banda británica Placebo, el festival Vive Latino 2027 en Ciudad de México. ( EFE )

La banda británica Placebo y el rapero puertorriqueño Residente encabezarán la vigésima séptima edición del festival Vive Latino, que se celebrará los días 13 y 14 de marzo de 2027 en el Estadio GNP Seguros de Ciudad de México.

El encuentro musical reunirá a decenas de artistas de distintos géneros, desde el rock alternativo y el punk hasta el rap, el ska y la música urbana, con una programación que combina figuras consagradas y nuevos talentos.

El cartel oficial fue presentado este viernes en el Autódromo Hermanos Rodríguez, junto al recinto donde se celebrará el festival. Los organizadores realizaron una dinámica con una bicicleta equipada con un altavoz que reproducía fragmentos de canciones de algunos de los artistas invitados.

"Es uno de los 'line-up' más versátiles que hemos tenido y eso es lo que busca la gente", declaró a EFE la promotora del festival, Itzel González.

La organizadora explicó que el encuentro pretende ofrecer al público un espacio de entretenimiento y optimismo.

"El mundo está en un momento complicado y estamos tratando de buscar un espacio, una burbuja que dé alegría, que te dé optimismo", expresó.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/06/placebo-residente-encabezan-cartel-festival-vive-latino-2027-ciudad-mexico-e1793999797630-8cecfed5.jpg Personas observan un cartel durante la presentación oficial del festival Vive Latino este viernes, en Ciudad de México (México). (EFE)

Rock, música urbana y nuevas generaciones

Entre los artistas confirmados figuran Los Auténticos Decadentes, Attaque 77, Los Tres, Cuca, La Gusana Ciega y Zurdok, representantes de distintas generaciones del rock latinoamericano.

También participarán Carla Morrison, Ximena Sariñana, Ed Maverick y el rapero español Kase.O.

La programación incluirá a exponentes de las nuevas generaciones, como el argentino Milo J, Latin Mafia y Barry B, cuya presencia busca atraer al público más joven.

"Cada año el Vive Latino se caracteriza mucho por siempre honrar y reconocer las bases del rock latinoamericano; siempre tienen un lugar muy importante en el festival", señaló González.

La promotora destacó que esa tradición se mantiene junto con la incorporación de artistas emergentes que han ganado popularidad en los últimos años.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/06/autenticos-decadentes-vive-latino-d2bf39a1.jpg Fotografía de archivo de los integrantes del grupo argentino de ska y rock alternativo, Los Auténticos Decadentes, durante su concierto en el Festival Vive Latino España. EFE/ Javier Cebollada (EFE/ JAVIER CEBOLLADA)

Mötley Crüe y otras figuras internacionales

El cartel internacional contará con la participación de la agrupación estadounidense de hard rock Mötley Crüe, además de Kasabian, Turnstile y Epica.

También estarán el grupo chileno 31 Minutos, Bacilos, Cultura Profética, Skatalites, Bandalos Chinos y Carolina Durante, entre otros.

A lo largo de su historia, Vive Latino ha reunido a importantes exponentes de la música en español y del rock internacional.

Por sus escenarios han pasado agrupaciones como Café Tacvba, Los Fabulosos Cadillacs, Caifanes, Red Hot Chili Peppers y Guns N' Roses.

El festival, que cuenta con el respaldo de Amazon, se ha consolidado como uno de los encuentros musicales más importantes de Iberoamérica y una de las principales citas culturales de Ciudad de México.