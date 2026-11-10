Stray Kids anuncia gira mundial con conciertos en Norteamérica y Europa

Stray Kids, uno de los grupos de K-pop con más seguidores en todo el mundo, ha anunciado una gira mundial con la que recorrerá Norteamérica, Europa y parte de Asia, con la que ofrecerán una treintena de actuaciones en 25 ciudades, y que incluye Miami (11 de junio).

Los surcoreanos son una banda masculina formada por ocho miembros, que nació en un reality show homónimo. En septiembre de 2022 recibieron el título de 'Líderes del K-pop' por la revista Billboard y han sido galardonados en los Billboard Music Awards, MTV Video Music Awards, y People´s Choice Awards.

Gira Run it

La gira, bautizada 'Run it', y anunciada por la promotora Live Nation, comenzará el 16 y 17 de enero en Bangkok, y visitará Singapur -6 y 7 de marzo-, Yokohama -24 y 25 de abril-, y Osaka -4 y 5 de mayo-.

El 16 de mayo da el salto a Norteamérica con una actuación en Seattle, seguida de conciertos en Vancouver (19 de mayo), Santa Clara (22), San Diego (25) y Los Ángeles (29), luego continuarán en Arlington (3 de junio), Houston (5), Atlanta (8), Miami (11), Orlando (14), Chicago (18), Baltimore (22), Toronto (25) y East Rutherford, donde actuarán el 29 de junio.

Detalles de la gira en Europa

Tras su paso por Norteamérica, Stray Kids llegará a Europa el 9 de julio con un concierto en París, al que seguirán actuaciones en Londres (13 de julio), Múnich (17), Viena (21) y Barcelona, donde el grupo actuará en el Estadio Olímpico Lluís Companys.

La gira europea finalizará con dos últimas citas en Arnhem (Países Bajos), el 27 de julio, y Milán, el día 31.

Uno de los ocho integrantes de la banda, el cantante Lee Know, no participará en los tramos de Norteamérica y Europa de la gira, porque estará haciendo el servicio militar obligatorio en Corea del Sur.

La banda estrenó este año la película 'Stray Kids: The dominATE Experience', un documental sobre una de sus giras, y que recaudó en todo el mundo 23,4 millones de dólares.

Las entradas estarán disponibles a partir del miércoles 18 de noviembre en primer lugar a través de la preventiva, y la venta general comienza el jueves 19 de noviembre.

Stray Kids hizo una serie de conciertos este otoño por América Latina, que le llevó a visitar Buenos Aires, Bogotá y Ciudad de México. El grupo también encabezó el festival Rock in Rio, haciendo historia como el primer grupo de K-pop en ser cabeza de cartel de este festival.