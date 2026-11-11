Ángelo Perrone es reconocido en Premios Icono Miami, como nueva promesa de la música internacional

Su participación en la gala tuvo uno de sus momentos cumbres con una performance de seis minutos,la cual fue recibida con entusiasmo y ovacionada por los asistentes, quienes respondieron a la energía desplegada por el dominicano. ( CORTESÍA DEL ARTISTA )

El talento dominicano continúa destacándose en escenarios internacionales, el artista Ángelo Perrone fue reconocido durante los Premios Ícono Miami 2026 como "Nueva Promesa de la Música Internacional" en una ceremonia que reunió a exponentes del entretenimiento, la música y la cultura latina.

La distinción especial otorgada a Perrone constituye un nuevo reconocimiento a su trabajo y a una propuesta musical caracterizada por la combinación de ritmos, interpretación y espectáculo. El intérprete también figuró entre los nominados de la categoría Talento y Arte.

Su participación en la gala tuvo uno de sus momentos cumbres con una performance de seis minutos,la cual fue recibida con entusiasmo y ovacionada por los asistentes, quienes respondieron a la energía desplegada por el dominicano.

Su presentación se convirtió en una muestra de su capacidad para ofrecer un espectáculo integral y conectar con el público más allá de la interpretación musical.

Al recibir la distinción, Perrone manifestó sentirse honrado por formar parte de una plataforma internacional como Premios Ícono y recibir una valoración especial por su trayectoria.

Expresó su agradecimiento a los organizadores, a su equipo de trabajo y a las personas que han respaldado su carrera, destacando que este reconocimiento representa un estímulo para continuar creciendo y llevando su música a nuevos mercados.

Logros artísticos

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/12/whatsapp-image-2026-11-10-at-21610-pm-1-cb225216.jpeg Al recibir la distinción, Perrone manifestó sentirse honrado por formar parte de una plataforma internacional como Premios Ícono y recibir una valoración especial por su trayectoria. (CORTESÍA DE LOS ORGANIZADORES)

El reconocimiento coincide con una etapa de importantes movimientos en su carrera. En 2026, el artista llevó su música hasta Colombia, donde se presentó ante miles de personas en el Estadio Ditaires de Itagüí, Antioquia, compartiendo escenario con Delaghetto y Eddy Herrera, durante las festividades de esa localidad.

Asimismo, obtuvo el premio Artista Revelación del Año en los Premios Fénix Fest 2026, realizados en Medellín, y presentó en abril su producción discográfica DEQUINOESNA, con la que continúa ampliando su catálogo musical y fortaleciendo su identidad artística.

Otra de las novedades de su carrera ha sido su incursión en el merengue con «Ella No Vino a Sufrir», canción de su autoría que marca una nueva etapa de exploración musical.

Con esta propuesta, Perrone se aproxima a uno de los géneros más representativos de República Dominicana, demostrando su disposición de experimentar con diferentes sonidos y mantener un vínculo con sus raíces culturales.

Con su participación y reconocimiento en Miami, Angelo Perrone reafirma el crecimiento de su carrera y su intención de continuar conquistando escenarios internacionales. Una trayectoria que durante este año ha estado acompañada de nuevos proyectos, reconocimientos y una evolución musical que proyecta el talento dominicano ante el mundo.

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