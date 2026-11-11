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Coachella 2027 anuncia a Dua Lipa, Madonna y SZA como artistas principales

Daddy Yankee hará su debut en el festival, siendo reconocido como Persona del Año en los Latin Grammy

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    Coachella 2027 anuncia a Dua Lipa, Madonna y SZA como artistas principales
    Madonna será una de las principales figuras de Coachella 2027, que se celebrará durante dos fines de semana de abril en California. (EFE)

    Dua Lipa, Madonna, Tame Impala, SZA, Weezer y Zara Larsson encabezan el cartel del festival Coachella 2027, que contará también con la participación del puertorriqueño Daddy Yankee y las españolas Bad Gyal y Las Petunias.

    El encuentro musical se celebrará en Indio, California, durante dos fines de semana, del 9 al 11 y del 16 al 18 de abril, con la participación de decenas de artistas internacionales.

    El festival reunirá propuestas de distintos géneros, desde el pop y la música urbana hasta el rock, la electrónica, el punk y el K-pop, en una de las citas musicales más importantes del calendario internacional.

    Bad Gyal y Las Petunias representarán a España

    La representación española estará encabezada por Bad Gyal y Las Petunias, que actuarán en diferentes jornadas del festival.

    Las Petunias subirán al escenario los viernes 9 y 16 de abril, mientras que Bad Gyal presentará su propuesta de música urbana los sábados 10 y 17.

    Ambas agrupaciones compartirán cartel con reconocidos artistas de la escena internacional, en un festival que cada año reúne a decenas de miles de espectadores.

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    Daddy Yankee debutará en el famoso festival. (EFE)

    Daddy Yankee debutará en Coachella

    Una de las participaciones más destacadas será la del reguetonero puertorriqueño Daddy Yankee, quien actuará por primera vez en Coachella.

    El artista, anunciado como Persona del Año de los Latin Grammy 2026, tendrá una aparición especial dentro del apartado "In the Desert", reservado para presentaciones destacadas del festival.

    Su participación se suma a la presencia de otros exponentes de la música latina, entre ellos la estadounidense de ascendencia mexicana Becky G.

    También actuarán los argentinos Los Pibes Chorros, representantes de la cumbia villera, y La Texana, proyecto del músico mexicano José Ramírez, que llevará al festival su propuesta de postpunk.

     

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    Dua Lipa figura entre las principales estrellas anunciadas para Coachella 2027, que también contará con Madonna, SZA y Daddy Yankee. (EFE)

    Un cartel que reúne distintos géneros musicales

    Coachella 2027 apostará nuevamente por una programación diversa, con artistas de distintas generaciones y estilos.

    Entre los representantes de la música electrónica figuran Tiësto y Charlotte de Witte, mientras que el rock tendrá presencia con los italianos Måneskin.

    El K-pop estará representado por Jisoo y Babymonster, mientras que Social Distortion aportará su propuesta punk.

    La programación también incluirá a Phoebe Bridgers, Steve Lacy, Kehlani y otros artistas de la escena musical contemporánea.

    La participación de Madonna, Dua Lipa y SZA figura entre los principales atractivos de una edición que combinará grandes figuras internacionales con propuestas emergentes.

    El festival volverá a convertir a Indio, California, en uno de los principales escenarios de la música en vivo durante abril de 2027.

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