Rosalía gana el Latin Grammy a "Canción del año" por La Perla

La cantante española Rosalía posa en la alfombra roja de los Latin Grammy 2026, celebrados en Las Vegas. ( EFE/ OCTAVIO GUZMÁN(EFE/EPA/DANNY GREATHOUSE) )

La cantante española Rosalía ganó este jueves el Latin Grammy a canción del año por "La Perla", durante la 27.ª edición de los premios de la Academia Latina de la Grabación, celebrada en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, Estados Unidos.

El reconocimiento distingue una de las composiciones de su álbum "Lux", una producción con la que la artista volvió a situarse entre las principales protagonistas de los premios de la música latina.

Rosalía llegó a la ceremonia con siete nominaciones, la misma cantidad que la colombiana Karol G, el uruguayo Jorge Drexler y el dúo argentino Ca7riel y Paco Amoroso. El compositor mexicano Edgar Barrera encabezó la lista con diez candidaturas.

"La Perla", interpretada junto a Yahritza y Su Esencia, también figuraba entre las nominadas a grabación del año y mejor canción pop.

Una de las principales categorías

El premio a canción del año reconoce el trabajo de composición, a diferencia de grabación del año, que distingue el resultado artístico y técnico de una producción musical.

En esta categoría, Rosalía competía con canciones de artistas como Karol G y Marco Antonio Solís, Jorge Drexler, Mon Laferte, Silvana Estrada, Juanes y Vivir Quintana, entre otros.

La intérprete española también aspiraba al Latin Grammy a álbum del año por "Lux (Complete Works)", una de las producciones que concentraron la atención durante la ceremonia.

Una carrera de proyección internacional

El disco representa una nueva etapa en la carrera de Rosalía, caracterizada por la experimentación sonora y la incorporación de elementos de diferentes tradiciones musicales.

Rosalía alcanzó reconocimiento internacional con "El mal querer", publicado en 2018, un álbum que combinó influencias del flamenco con recursos de producción contemporáneos.

Posteriormente, con "Motomami", lanzado en 2022, amplió su propuesta mediante fusiones de pop, música urbana y sonidos experimentales.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/13/40fcc4888a8301503af0331d741dbbf309f0ede8w-942e0308.jpg Rosalía alcanzó reconocimiento internacional con El mal querer, publicado en 2018, un álbum que combinó influencias del flamenco con recursos de producción contemporáneos. (EFE)

Con "Lux", la cantante continuó explorando nuevas posibilidades musicales, incorporando elementos orquestales y referencias a la música clásica.

La edición de 2026 de los Latin Grammy reunió a destacados exponentes de la música iberoamericana y contempló reconocimientos en categorías como pop, música urbana, tropical, rock, alternativa y regional.

La ceremonia también estuvo marcada por el homenaje a Daddy Yankee, distinguido como Persona del Año por la Academia Latina de la Grabación.

El triunfo de "La Perla" representa un nuevo reconocimiento para Rosalía, quien continúa ampliando su trayectoria internacional con una propuesta que combina composición, interpretación y experimentación musical.