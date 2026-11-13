Lista completa de ganadores de los Latin Grammy 2026

La española Rosalía arrasó en los premios Latin Grammy 2026 este jueves, en Las Vegas (Estados Unidos). ( EFE/ OMAR ALONSO )

La española Rosalía conquistó seis premios en la 27.ª edición de los Latin Grammy, seguida del cantautor argentino Milo J, con cuatro galardones.

La ceremonia se realizó este jueves en Las Vegas, Estados Unidos.

Esta es la lista completa de ganadores de las 60 categorías, incluidos los reconocimientos obtenidos por los dominicanos J Noa, Techy Fatule y León Yamil.

Categorías generales

1. Álbum del Año: "LUX (Complete Works)", de Rosalía.

2. Grabación del Año: "Niño", de Milo J.

3. Canción del Año: "La Perla", de Rosalía. Compositores: Noah Goldstein, David Rodríguez, Rosalía, Ryan Tedder y Dylan Wiggins.

4. Mejor Nuevo Artista: Aria Vega.

Pop, electrónica y música urbana

5. Mejor Álbum Pop Contemporáneo: "¿Y Ahora Qué +?", de Alejandro Sanz.

6. Mejor Álbum Pop Tradicional: "Yo Canto 2", de Laura Pausini.

7. Mejor Canción Pop: "La Perla", de Rosalía y Yahritza y Su Esencia. Compositores: Noah Goldstein, David Rodríguez, Rosalía, Ryan Tedder y Dylan Wiggins.

8. Mejor Interpretación de Música Electrónica: "Beto's Horns - Fred Remix", de CA7RIEL & Paco Amoroso y Fred Again.

9. Mejor Interpretación Urbana: "Gil", de Milo J y Trueno.

10. Mejor Interpretación Reggaetón: "Verano Rosa", de Karol G y Feid.

11. Mejor Álbum de Música Urbana: "Tropicoqueta", de Karol G.

12. Mejor Canción de Rap/Hip Hop: "Antisistema", de J Noa y Trooko.

13. Mejor Canción Urbana: "Daddy Yankee: Bzrp Music Sessions, Vol. 0/66", de Bizarrap y Daddy Yankee. Compositores: Santiago Alvarado, Bizarrap y Daddy Yankee.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/13/j-noa-techy-y-len-yamil-7b76c6f6.jpg J Noa, Techy Fatule y León Yamil, los tres artistas dominicanos que conquistaron su primer Latin Grammy en la 27.ª edición de los premios, celebrada en Las Vegas. (EFE)

Rock y música alternativa

14. Mejor Álbum de Rock: "Shine", de Fito Páez.

15. Mejor Canción de Rock: "Ego", de The Warning. Compositores: Anton Curtis Delost, Niko Rubio y Mónica Vélez Domínguez.

16. Mejor Álbum de Pop/Rock: "Juanesteban", de Juanes.

17. Mejor Canción Pop/Rock: "Hasta Jesús Tuvo Un Mal Día", de CA7RIEL & Paco Amoroso. Compositores: Rafael Arcaute, Renee Barri, CA7RIEL & Paco Amoroso, Vicente Jiménez, Martin Kierszenbaum, John Ryan, Gordon Matthew Thomas Sumner y Federico Vindver.

18. Mejor Álbum de Música Alternativa: "LUX (Complete Works)", de Rosalía.

19. Mejor Canción Alternativa: "Ante la duda, baila". Compositores: Ben Aler, Carlos Casacuberta, Jorge Drexler, Manuel Lorente, Gabriel Lugo "Gabo", Jesús Martos Castillo "Presser", Mauro, Alberto Montenegro, Pj Sin Suela, Andrés Story y Mateo Sujatovich.

Música tropical y cantautor

20. Mejor Álbum de Salsa: "El Alma En Clave", de Luis Enrique.

21. Mejor Álbum de Cumbia/Vallenato: "El Último Disco Vol. 1", de Carlos Vives.

22. Mejor Álbum de Merengue y/o Bachata: "Chula", de Techy Fatule.

23. Mejor Álbum Tropical Tradicional: "Íntimo (En Vivo)", de Gilberto Santa Rosa.

24. Mejor Álbum Tropical Contemporáneo: "Antes Que El Tiempo Se Vaya", de Fonseca.

25. Mejor Canción Tropical (empate):

"Nombre y Apellido", interpretada por Luis Enrique y De La Ghetto. Compositores ganadores: Luis Enrique, Ender Thomas y León Yamil.

"Realidad-Es", interpretada por Grupo Niche. Compositor ganador: José Aguirre.

26. Mejor Álbum Cantautor: "Taracá", de Jorge Drexler.

27. Mejor Canción Cantautor: "Dime", de Silvana Estrada.

Música regional mexicana

28. Mejor Álbum de Música Ranchera/Mariachi: "La Fernández", de Camila Fernández.

29. Mejor Álbum de Música Banda: "Piedras A La Luna", de Edén Muñoz.

30. Mejor Álbum de Música Tejana: "Bobby Pulido & Friends Una Tuya y Una Mía (Vol. 2/En Vivo)", de Bobby Pulido.

31. Mejor Álbum de Música Norteña: "Lo Que Me Falta Por Llorar", de Grupo Frontera.

32. Mejor Álbum de Música Mexicana Contemporánea: "Dosis", de Xavi.

33. Mejor Canción Regional Mexicana: "No Capea". Compositores: Edgar Barrera, Iván Gamez, Fabio Iván Gutiérrez Ramírez, Xavi, Luis Mexia y Adelaido Solis.

Música instrumental, folclórica, tango, flamenco y jazz

34. Mejor Álbum Instrumental: "A Tribute To Benny Moré And Nat King Cole", de Gonzalo Rubalcaba Trio, Joey Calveiro y Yainer Horta.

35. Mejor Álbum Folclórico: "La Vida Era Más Corta", de Milo J.

36. Mejor Álbum de Tango: "Le Grand Tango", del Quinteto Astor Piazzolla.

37. Mejor Álbum de Música Flamenca: "POPULAR", de Yerai Cortés.

38. Mejor Canción de Raíces: "El tambor chico". Compositores: Facundo Balta y Jorge Drexler.

39. Mejor Álbum de Jazz Latino/Jazz: "Gonzalo Plays Pino", de Gonzalo Rubalcaba Trio.

Música cristiana y en lengua portuguesa

40. Mejor Álbum Cristiano en Español: "Eterno", de Marcos Witt, Marco Barrientos y Marcos Vidal.

41. Mejor Álbum Cristiano en Portugués: "Betel (Ao Vivo)", de Eli Soares.

42. Mejor Álbum de Pop Contemporáneo en Lengua Portuguesa: "Equilibrivm", de Anitta.

43. Mejor Álbum de Rock o Música Alternativa en Lengua Portuguesa: "CARRANCA", de Urias.

44. Mejor Álbum de Música Urbana en Lengua Portuguesa: "Emicida Racional VL 2 - Mesmas Cores & Mesmos Valores", de Emicida.

45. Mejor Álbum de Samba/Pagode: "50 Anos De Carreira", de Leci Brandão.

46. Mejor Álbum de Música Popular Brasileña/Música Afro Portuguesa Brasileña: "Criolo, Amaro e Dino", de Criolo, Amaro Freitas y Dino D'Santiago.

47. Mejor Álbum de Música Sertaneja: "Raiz BH (Ao Vivo / Deluxe)", de Lauana Prado.

48. Mejor Álbum de Música de Raíces en Lengua Portuguesa: "Dominguinho Vol. 2 (Ao Vivo)", de João Gomes, Mestrinho y Jota.Pê.

49. Mejor Canción en Lengua Portuguesa: "Viver e Morrer De Amor Na América Latina", de Johnny Hooker.

Música infantil, clásica y medios visuales

50. Mejor Álbum de Música Infantil: "Mil Secretos", de Cantoalegre y Marta Gómez .

y . 51. Mejor Álbum de Música Clásica: "Odyssey", de Jorge Glem , Gustavo Dudamel , Dmitriy Lipay y Simón Bolívar Symphony Orchestra .

, , y . 52. Mejor Obra/Composición Clásica: "Adagio De Las Tres y Diez (for Bandoneón & String Orchestra)", de Richard Scofano .

. 53. Mejor Música para Medios Visuales: "O Agente Secreto (Trilha Sonora Original)", de Mateus Alves y Tomaz Alves Souza.

Producción, composición, ingeniería y videos musicales

54. Mejor Arreglo: "Dando Y Dando", de Gonzalo Grau.

55. Mejor Diseño de Empaque: "La Vida Era Más Corta", de Milo J. Director de arte premiado: Camilo Joaquín Villarruel.

56. Compositor del Año: Sara Schell.

57. Mejor Ingeniería de Grabación para un Álbum: "LUX (Complete Works)", de Rosalía. Equipo ganador: Daniel Cayotte, Isaac Diskin, Tristan Hoogland, Jake Miller, David Rodríguez, Harry Wilson, Manny Marroquin, Bob Jackson y Brian Lee.

58. Productor del Año: Edgar Barrera.

59. Mejor Video Musical Versión Corta: "Sauvignon Blanc (Official Video)", de Rosalía.

60. Mejor Video Musical Versión Larga: "FREE SPIRITS (The Film)", de CA7RIEL & Paco Amoroso.