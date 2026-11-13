Rosalía recibe el Latin Grammy a Álbum del Año por "Lux"

Rosalía recibió entre lágrimas su tercer Latin Grammy a Álbum del Año por "Lux", durante la ceremonia celebrada en Las Vegas. ( EFE )

La cantante española Rosalía conquistó por tercera ocasión el Latin Grammy a Álbum del Año, esta vez por "Lux", durante la 27.ª edición de los premios de la Academia Latina de la Grabación, celebrada la noche del jueves en Las Vegas, Estados Unidos.

Visiblemente emocionada, la artista recibió el galardón entre lágrimas y agradeció a su equipo de trabajo, a su familia y a la Academia Latina de la Grabación por el reconocimiento.

También expresó su agradecimiento al cantante colombiano Juanes, quien fue el encargado de entregarle el trofeo durante la ceremonia.

Reconocimiento a la trayectoria

Con este triunfo, Rosalía suma su tercer reconocimiento en la categoría principal de los Latin Grammy, después de haber ganado por "El mal querer", en 2019, y "Motomami", en 2022.

"Lux", su cuarto álbum de estudio, representa una nueva etapa en la trayectoria de la intérprete española, con una propuesta que incorpora elementos de la música clásica, arreglos orquestales y diversas influencias musicales.

La producción ha sido reconocida por su experimentación son ora y por ampliar los recursos artísticos que han caracterizado la evolución de Rosalía .

Éxitos en la ceremonia

La cantante también fue distinguida durante la ceremonia por " La Perla ", ganadora del premio a Canción del Año.

distinguida durante la por " ", ganadora del premio a del Año. El nuevo galardón consolida su trayectoria internacional y la convierte en la primera mujer en conquistar tres veces el Latin Grammy a Álbum del Año.