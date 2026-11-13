Taylor Swift regresa a los Premios de la Asociación de Música Country tras 13 años

Pie de foto: Taylor Swift regresará al escenario de los premios CMA después de 13 años de ausencia. ( EFE )

La cantante estadounidense Taylor Swift regresará al escenario de los Premios de la Asociación de Música Country (CMA) después de 13 años de ausencia, según informó este viernes la cadena ABC News.

La artista participará en la 60.ª edición de estos galardones, cuya ceremonia se celebrará el próximo miércoles 18 de noviembre.

El anuncio pone fin a las expectativas de sus seguidores, quienes aguardaban novedades sobre la cantante durante esta jornada.

La última actuación de Swift en los premios CMA tuvo lugar en 2013, cuando interpretó una versión acústica de "Red" junto a Alison Krauss y Vince Gill.

Una gala con destacadas figuras del country

Swift se incorpora al programa musical de la ceremonia, que también contará con las actuaciones de Ella Langley, Miranda Lambert, Kacey Musgraves, Cody Johnson, Tucker Wetmore, Tim McGraw, Zach Top y The Red Clay Strays.

Su regreso representa un reencuentro con el género en el que inició su trayectoria artística antes de consolidarse como una de las principales figuras internacionales de la música pop.

Arrasó en los MTV

La cantante alcanzó en septiembre pasado un nuevo récord al convertirse en la artista más premiada en la historia de los MTV Video Music Awards (VMAs) .

. Durante aquella ceremonia, al recibir el reconocimiento a video del año por "The Fate of Ophelia", dedicó el galardón a Dolly Parton , a quien describió como la máxima "showgirl".

a video del año por "The Fate of Ophelia", dedicó el galardón a , a quien describió como la máxima "showgirl". La 60.ª edición de los premios CMA será transmitida en directo por ABC y Disney+ el miércoles 18 de noviembre. La ceremonia estará disponible al día siguiente en Hulu.