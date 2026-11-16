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Dolly Parton
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Dolly Parton recibe tres nominaciones póstumas a los Grammy

La artista, fallecida el pasado 25 de agosto a los 80 años, obtuvo tres candidaturas póstumas, dos de ellas en la categoría de mejor interpretación country de dúo o grupo

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    Dolly Parton recibe tres nominaciones póstumas a los Grammy
    La cantante y actriz Dolly Parton en una imagen de archivo. (EFE)

    La mítica cantante estadounidense Dolly Parton recibió este lunes tres nominaciones póstumas a los Grammy, dos de ellas a la mejor interpretación 'country' de dúo o grupo.

    La composición Butterfly, que Parton interpretó junto a Zac Brown Band, competirá en la categoría de mejor interpretación country de dúo o grupo con Light of a Clear Blue Morning, una colaboración de la cantante con Lainey Wilson, Miley Cyrus, Queen Latifah y Reba McEntire.

    Las dos candidaturas comparten categoría con Here, de Mumford & Sons y Chris Stapleton; Horses and Divorces, de Kacey Musgraves y Miranda Lambert, y Phone, Keys, Wallet, de Lainey Wilson y John Mayer.

    Además la historia Star of the Show fue nominada como mejor grabación de audiolibro, narración y relato junto con Future Boy, de Michael J. Fox; The Look, de Michelle Obama; The Man on the Run, de Paul McCartney y Morgan Neville; Remis Meditation, de Lil Jon, y Vagabond: A Memoir, de Tim Curry.

    Premios ganados

    • Parton, que murió el pasado 25 de agosto a los 80 años tras una breve lucha contra el cáncer, ha ganado 10 premios Grammy y en 2011 recibió el premio honorífico a toda su trayectoria.
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