Rosalía, Cardi B, Rubén Blades y Juanes destacan en los Grammy 2027
Karol G, Shakira, Carlos Vives y Rauw Alejandro amplían la presencia latina
Rosalía, Cardi B, Rubén Blades y Juanes figuran entre los artistas de origen latino que destacan en las nominaciones a los Grammy 2027, una edición que reúne a reconocidas figuras de la música en español y a nuevas generaciones de intérpretes.
La rapera Cardi B, de ascendencia dominicana, compite por mejor álbum de rap con "Am I the Drama?", mientras que el panameño Rubén Blades aspira al premio de mejor álbum de música latina tropical con "País Portátil", junto a Roberto Delgado y su orquesta.
Por su parte, el colombiano Juanes está nominado a mejor álbum de rock latino o alternativo por "JuanesTeban", categoría en la que también compiten Jorge Drexler, Fito Páez, Milo J y el dúo CA7RIEL y Paco Amoroso.
La española Rosalía suma nueve candidaturas individuales y destaca con su producción "Lux", que alcanza 11 menciones al incluir dos categorías técnicas. La artista también aparece en las categorías generales de álbum, canción y grabación del año.
La representación latina incluye además a Karol G, Shakira, Carlos Vives, Rauw Alejandro, Carín León, Feid, Young Miko y Grupo Niche, entre otros artistas.
En el panorama general, la británica Raye encabeza las nominaciones con 11 candidaturas por su álbum "This Music May Contain Hope". También sobresalen Olivia Rodrigo, Taylor Swift, Bruno Mars y Olivia Dean.
La 69.ª edición de los premios Grammy se celebrará el 7 de febrero de 2027 en Los Ángeles, cuando se conocerán los ganadores de las distintas categorías.
A continuación, la relación de nominados en las principales categorías, según la lista difundida por EFE.
Grabación del año
"Man I Need" – Olivia Dean.
"Choosin' Texas" – Ella Langley.
"I Just Might" – Bruno Mars.
"Where Is My Husband!" – Raye.
"The Cure" – Olivia Rodrigo.
"Berghain" – Rosalía, Björk y Yves Tumor.
"The Fate of Ophelia" – Taylor Swift.
"Dracula" – Tame Impala con Jennie.
Canción del año
"Berghain" – Björk Gudmundsdóttir, Noah Goldstein, Jake Miller, Rosalía Vila Tobella y Dylan Wiggins (Rosalía, Björk y Yves Tumor).
"Choosin' Texas" – Luke Dick, Miranda Lambert, Ella Langley y Joybeth Taylor (Ella Langley).
"The Cure" – Daniel Nigro y Olivia Rodrigo (Olivia Rodrigo).
"Hate That I Made You Love Me" – Ariana Grande, Max Martin e Ilya Salmanzadeh (Ariana Grande).
"I Knew It, I Knew You", de "Toy Story 5" – Jack Antonoff y Taylor Swift (Taylor Swift).
"Man I Need" – Olivia Dean, Tobias Jesso Jr. y Zach Nahome (Olivia Dean).
"Risk It All" – Dernst Emile II, James Fauntleroy, Philip Lawrence y Bruno Mars (Bruno Mars).
"Where Is My Husband!" – Rachel Keen y Mike Sabath (Raye).
Álbum del año
"Lost Weekend" – Phoebe Bridgers.
"The Art of Loving" – Olivia Dean.
"Dandelion" – Ella Langley.
"The Romantic" – Bruno Mars.
"This Music May Contain Hope" – Raye.
"You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love" – Olivia Rodrigo.
"Lux (Complete Works)" – Rosalía.
"The Life of a Showgirl" – Taylor Swift.
Mejor nuevo artista
Angine de Poitrine.
Geese.
Ella Langley.
Slayyyter.
Sienna Spiro.
Don Toliver.
Remi Wolf.
The Womack Sisters.
Mejor álbum vocal de pop
"The Art of Loving" – Olivia Dean.
"Petal" – Ariana Grande.
"The Romantic" – Bruno Mars.
"This Music May Contain Hope" – Raye.
"You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love" – Olivia Rodrigo.
Mejor interpretación de pop individual
"Man I Need" – Olivia Dean.
"Risk It All" – Bruno Mars.
"Where Is My Husband!" – Raye.
"The Cure" – Olivia Rodrigo.
"Sauvignon Blanc" – Rosalía.
Mejor interpretación de pop en dúo o grupo
"Runaway" – Lady Gaga y Doechii.
"Bring Your Love" – Madonna y Sabrina Carpenter.
"Click Clack Symphony" – Raye con Hans Zimmer.
"The Life of a Showgirl" – Taylor Swift y Sabrina Carpenter.
"Dracula" – Tame Impala con Jennie.
Mejor álbum de música urbana
"Cosa Nuestra: Capítulo 0" – Rauw Alejandro.
"Omerta" – J Balvin y Ryan Castro.
"Hopi Sendé" – Ryan Castro.
"Omakase" – Álvaro Díaz.
"El Green Print: La Saga (Disc 1) — FEID VS FERXXO" – Feid.
"Do Not Disturb: Late Checkout" – Young Miko.
Mejor grabación de dance pop
"Blue Moon" – Zara Larsson.
"Danceteria" – Madonna.
"Life Boat" – Raye.
"Dance..." – Slayyyter.
"Too Easy" – Tinashe.
Mejor álbum vocal de pop tradicional
"A Couple Minutes" – Olivia Dean.
"For Good" – Cynthia Erivo y Ariana Grande.
"Madwoman" – Laufey.
"I Hate the Way I Look Today" – Raye.
"All That's Left" – Nicole Zuraitis con Gilad Hekselman.
Mejor álbum de pop latino
"No Me Arrepiento de Sentir Tanto" – Karol G.
"Femme Fatale" – Mon Laferte.
"Muda" – Carín León.
"¿Dónde Es el After?" – Rawayana.
"Bendito Verano" – Elena Rose.
Mejor álbum de rock
"Vol. II" – Angine de Poitrine.
"Your Favorite Toy" – Foo Fighters.
"The Wow! Signal" – Muse.
"Foreign Tongues" – The Rolling Stones.
"Frozen Charlotte" – Jack White.
Mejor álbum de rap
"Dillagence II" – Busta Rhymes y J Dilla.
"Am I the Drama?" – Cardi B.
"God Gotta Afro & Gold Hoops" – Rapsody.
"Octane" – Don Toliver.
"Everything Is a Lot." – Wale.
"Bully – Deluxe" – Kanye West (Ye).
Mejor álbum de música mexicana, incluida tejana
"Lo Que Me Falta por Llorar" – Grupo Frontera.
"Aunque Me Duela" – Lupita Infante.
"La Madrina" – Mari Nobre.
"Dinastía (Deluxe)" – Peso Pluma y Tito Double P.
"¡Vida México!" – Carlos Rivera.
Mejor álbum de jazz latino
"Filin" – Melissa Aldana.
"Ao Vivo (Live)" – Eliane Elias.
"Monk Con Clave" – Carlos Henriquez con Gonzalo Rubalcaba, Pedrito Martinez, Anthony Almonte, Osmany Paredes, Jeremy Bosch y Robert Rodriguez.
"Gonzalo Plays Pino" – Gonzalo Rubalcaba.
"El Arte del Bolero Vol. 3" – Miguel Zenón y Luis Perdomo.
Mejor álbum de rock latino o alternativo
"Free Spirits" – CA7RIEL y Paco Amoroso.
"Taracá" – Jorge Drexler.
"La Vida Era Más Corta" – Milo J.
"JuanesTeban" – Juanes.
"Shine" – Fito Páez.
Mejor álbum de música latina tropical
"País Portátil" – Rubén Blades, Roberto Delgado y Orquesta.
"El Alma en Clave" – Luis Enrique.
"Antes Que el Tiempo Se Vaya" – Fonseca.
"Más Que Palabras" – Grupo Niche.
"El Último Disco Vol. 1" – Carlos Vives.
Mejor interpretación de música global
"Varuvaaiy" – Devan Ekambaram con Susha.
"Una Flor en Cada Estrella" – KerreKe, Mireya y Alex E. Chávez.
"Bando [Orchestral]" – Angélique Kidjo con Pharrell Williams y Quavo.
"Porcelana" – Rosalía y Dougie F.
"Dai Dai" – Shakira y Burna Boy.
Mejor video musical
"Lost Boys" – Phoebe Bridgers.
"Storm" – Gener8ion y Yung Lean.
"Hate That I Made You Love Me" – Ariana Grande.
"Click Clack Symphony" – Raye con Hans Zimmer.
"Berghain" – Rosalía con Björk y Yves Tumor.
Mejor álbum de teatro musical
"Chess the Musical".
"The Lost Boys".
"Ragtime".
"Schmigadoon!".
"Two Strangers (Carry a Cake Across New York)".
Mejor portada de disco
"God Gotta Afro & Gold Hoops" – Patso Dimitrov y Darin Gilliam, directores artísticos (Rapsody).
"Sad and Beautiful World" – Lauren N. Bailey, Trevor Hernandez y Elizabeth De La Piedra, directores artísticos (Mavis Staples).
"This Mirror Weighs a Ton" – Nick Steinhardt y Addie Wagenknecht, directores artísticos (Interpol).
"West End Girl" – Leith Clark y Nieves González, directoras artísticas (Lily Allen).
"What Happened to the Streets?" – Tina Ibañez, directora artística (21 Savage).
Mejor productor del año de música no clásica
Tony Berg.
Dernst "D'Mile" Emile II.
Noah Goldstein.
Miranda Lambert.
Mike Sabath.
Mejor interpretación de música alternativa
"Fabienk" – Angine de Poitrine.
"Mátame" – Phoebe Bridgers.
"Au Pays du Cocaína" – Geese.
"Reliquia" – Rosalía.
"El Mundo del Espectáculo" – Hayley Williams.
Mejor álbum de música alternativa
"I Must Be Dreaming" – Alabama Shakes.
"Lost Weekend" – Phoebe Bridgers.
"Music, Fashion Film" – Charli XCX.
"Getting Killed" – Geese.
"The Mountain" – Gorillaz.
"Lux (Complete Works)" – Rosalía.
Mejor interpretación de orquesta
"An American Dream?" – Barbara Hannigan, directora (Orquesta Sinfónica de Gotemburgo).
"Clyne: Color Field" – Marin Alsop, directora (Orquesta Sinfónica de Baltimore).
"Cuong: Orbital" – David Alan Miller, director (Orquesta Sinfónica de Albany).
"John Williams and 'The President's Own,' Vol. 3" – John Williams, director (Banda de los Marines de Estados Unidos).
"Pájaros Mágicos" – Gustavo Dudamel, director (Filarmónica de Los Ángeles).
Mejor interpretación coral
- "Hearne: Farming" – Donald Nally, director (The Crossing).
"Here I Am" – Eric Holtan, director (Susanna Phillips; True Concord Orchestra; True Concord Voices y Tucson Girls Chorus).
"Hopkins: My Fatherland" – Gustavo Dudamel, director (Gregorio Nieto; Philharmonia Orchestra; The Bach Choir y Boy Choristers of Winchester Cathedral).
"Talbot: Piedra de Sol (Sunstone)" – Craig Hella Johnson, director (Conspirare).
"Yee: Trans Requiem" – Melissa Attebury, directora (Katherine Goforth, Breanna Sinclairé y Andrew Yee; Novus NY; Trinity Choir y Trinity Youth Chorus).