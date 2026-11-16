Tras arrasar en los Latin Grammy, Rosalía consigue nueve nominaciones a los Grammy anglosajones

La cantante británica Raye encabezó la lista de nominados a la 69ª edición de los Grammy con 11 candidaturas por ´This Contains Hope´, seguida por la española Rosalía, que obtuvo nueve, que se elevan a 11 para "Lux", si se tienen en cuenta dos categorías técnicas, las de mejor producción e ingeniería de grabación.

Rosalía recibió una nominación al Grammy a álbum del año por "Lux", con el que competirá en esta categoría frente a Olivia Dean, por "The Art of Loving", y Taylor Swift por "The Life of a Showgirl" según anunció este lunes la Academia de la Grabación de Estados Unidos en la presentación de candidatos a la 69ª edición.

La cantante española por "Berghain", junto a Björk e Yves Tumor; Taylor Swift, por "The Fate of Ophelia"; Olivia Dean, por "Man I Need", o Bruno Mars, por "I Just Might", se alzaron con la nominación a grabación del año.

Rosalía consiguió también dos nominaciones al Grammy a mejor álbum de música alternativa por "Lux" y mejor actuación de música alternativa por "Reliquia".

Además ha logrado otra nominación a mejor canción, por "Berghain".

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/16/la-cantante-britanica-raye-efeepaadam-vaughan-c3f9b7d3.jpg La cantante británica Raye. (EFE/EPA/Adam Vaughan)

"Berghain", de Rosalía, en colaboración con Björk y Yves Tumor, recibió una nominación al Grammy 2027 a canción del año, junto a temas como "Man I Need", de Olivia Dean; "The Cure", de Olivia Rodrigo, y "Where Is My Husband!", de Raye.

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La lista de nominados también incluye "I Knew It, I Knew You", de Taylor Swift; "I Hate That I Made You Love Me", de Ariana Grande; "Risk It All", de Bruno Mars, y "Choosin´ Texas", de Ella Langley.