Fotografía de archivo de la cantante Shakira. ( EFE/JUANJO MARTÍN )

La filtración de un enlace para comprar entradas para los conciertos de Shakira en Venezuela provocó confusión y denuncias entre sus seguidores, que esperan el regreso de la artista colombiana a Caracas los próximos 16 y 17 de enero.

Aunque la preventa general estaba anunciada para el jueves 19 de noviembre, durante la jornada del martes comenzó a circular masivamente un enlace especial de la empresa encargada de comercializar las entradas, acompañado del código necesario para acceder a la compra.

La difusión permitió que decenas de seguidores adquirieran boletos antes de la fecha anunciada. Sin embargo, la empresa no se había pronunciado sobre lo ocurrido y el enlace del evento todavía no aparecía públicamente en la página principal de su portal.

Confusión y denuncias por las entradas

Desde tempranas horas, varios usuarios compartieron en redes sociales capturas de sus entradas, mientras otros denunciaron problemas durante el proceso de compra.

Algunos compradores acudieron a una taquilla física de la empresa, ubicada en un centro comercial de Caracas, para reclamar que no habían recibido sus boletos por correo electrónico, pese a haber realizado el pago.

Los precios de las entradas oscilan entre 60 y 650 dólares.

La situación generó incertidumbre entre quienes esperaban participar en la preventa oficial y temen que una parte importante de las localidades ya haya sido vendida.

Fanáticos exigen transparencia

Un club de seguidores de Shakira reclamó transparencia y claridad en el proceso de comercialización de las entradas.

En un comunicado, señaló que la circulación de "un supuesto enlace de preventa exclusiva (...), sin un anuncio oficial previo ni información que confirmara su legitimidad, generó confusión, incertidumbre y desconfianza".

La agrupación también expresó preocupación por versiones sobre una posible venta anticipada de gran parte de las localidades.

"A esto se suma la información de que presuntamente el 70 % del recinto habría sido vendido durante dicha preventa, lo que despierta legítimas inquietudes sobre la disponibilidad real de entradas para el público", indicó.

Hasta el momento, no existe confirmación oficial sobre ese porcentaje de entradas vendidas.

El regreso de Shakira a Venezuela

La cantante colombiana anunció recientemente la ampliación de su gira "Las Mujeres Ya No Lloran World Tour", que incluirá nuevas presentaciones en ciudades latinoamericanas.

En Venezuela, los conciertos están previstos para el Estadio Monumental Simón Bolívar, en Caracas, un recinto con capacidad para aproximadamente 50,000 espectadores.

Las actuaciones marcarán el regreso de Shakira al país después de casi 16 años de ausencia.

Su última presentación en territorio venezolano tuvo lugar en marzo de 2011 , cuando llevó su gira " Sale el Sol World Tour " al estadio de fútbol de la Universidad Simón Bolívar , en Caracas .

, cuando llevó su " " al estadio de fútbol de la , en . La expectativa por su regreso contrasta ahora con las inquietudes de los seguidores, que reclaman información oficial sobre la disponibilidad de entradas y las condiciones de venta para ambos conciertos.