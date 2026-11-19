Seguidores de Shakira forman largas filas este jueves en Caracas para comprar entradas de los conciertos que la cantante ofrecerá en enero de 2027. ( EFE/RONALD PEÑA R. )

Largas filas de seguidores de Shakira se registraron este jueves en Caracas durante la venta de entradas para los conciertos que la cantante colombiana ofrecerá los días 16 y 17 de enero de 2027 en Venezuela, donde no se presenta desde hace casi 16 años.

Desde tempranas horas, decenas de personas acudieron a los puntos de venta físicos para intentar conseguir boletas para las dos presentaciones, programadas en el Estadio Monumental Simón Bolívar, con capacidad para unas 50,000 personas.

La venta general comenzó este jueves, después de una polémica surgida el martes por la filtración y difusión masiva de un enlace de preventa que permitió a numerosos seguidores adquirir entradas antes de la fecha anunciada.

Polémica por la preventa

El martes 17 de noviembre comenzó a circular por WhatsApp un enlace especial de la empresa encargada de comercializar las entradas, acompañado de un código que supuestamente permitía acceder a una preventa exclusiva para fanáticos.

El mensaje fue reenviado masivamente, pese a que la empresa no había anunciado públicamente el acceso a esa modalidad de compra.

Algunos seguidores lograron adquirir sus boletas, mientras otros denunciaron dificultades con las transacciones y aseguraron que, después de realizar los pagos, no recibieron las entradas en sus correos electrónicos.

Las boletas tienen precios que oscilan entre 60 y 650 dólares, según la información difundida sobre el evento.

La situación llevó a varios compradores a acudir a una taquilla física ubicada en un centro comercial de Caracas para presentar sus reclamaciones.

Fanáticos piden transparencia

Un club de seguidores de Shakira expresó su preocupación por el proceso de comercialización y solicitó mayor claridad sobre la disponibilidad de entradas.

En un comunicado, la agrupación cuestionó la circulación de un enlace de preventa sin información oficial que permitiera confirmar su legitimidad.

"A esto se suma la información de que presuntamente el 70 % del recinto habría sido vendido durante dicha preventa, lo que despierta legítimas inquietudes sobre la disponibilidad real de entradas para el público", señaló el club de fanáticos.

La organización pidió explicaciones sobre el procedimiento utilizado para la venta anticipada y las condiciones de acceso para el público general.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/19/a59bd11ea4c7ac4451da80368d552094d93ec424w-02615ed9.jpg Decenas de seguidores de Shakira hacen fila en Caracas para conseguir entradas a sus conciertos de enero de 2027. (EFE) https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/19/1f821f6ef80b55bf399515a951b992a342ed9789w-d46bc087.jpg Personas hacen fila para comprar entradas del concierto de la colombiana Shakira, quién se presentará el próximo 16 y 17 de enero de 2027, este jueves en Caracas (Venezuela). (EFE) ‹ ›

El regreso de Shakira a Venezuela

Los conciertos forman parte de la extensión latinoamericana de la gira "Las Mujeres Ya No Lloran World Tour", con la que Shakira ha recorrido distintos escenarios internacionales.

Las presentaciones de enero marcarán su regreso a Venezuela después de casi 16 años.

La última vez que la artista de Barranquilla actuó en territorio venezolano fue en marzo de 2011, cuando presentó su gira "Sale el Sol World Tour" en el estadio de fútbol de la Universidad Simón Bolívar, en Caracas.

La expectativa por su regreso ha generado una importante demanda de entradas para las dos fechas anunciadas.

Pie de foto: Seguidores de Shakira forman largas filas este jueves en Caracas para comprar entradas de los conciertos que la cantante ofrecerá en enero de 2027. Foto: EFE/Ronald Peña R.