Chino y Nacho regresarán a los escenarios venezolanos en febrero de 2027 para celebrar veinte años de trayectoria musical ( EFE )

El dúo venezolano Chino y Nacho volverá a presentarse en su país después de una década de ausencia de los escenarios locales, con un concierto programado para el próximo 14 de febrero en la ciudad de Valencia.

La presentación marcará el comienzo de la gira internacional «Radio Venezuela World Tour 2027», organizada para celebrar los veinte años del debut musical del grupo, responsable de éxitos como «Andas en mi cabeza» y «Me voy enamorando».

Los artistas eligieron Valencia por su significado en la historia del dúo, ya que fue en esa ciudad donde comenzaron su trayectoria conjunta en 2007.

Según informaron este jueves, la gira conmemorará «dos décadas de música, recuerdos y canciones que han acompañado a diversas generaciones».

Un regreso a sus orígenes

El concierto tendrá un significado especial para los intérpretes, quienes volverán a compartir escenario ante el público venezolano después de diez años.

De acuerdo con el comunicado difundido por sus representantes, la presentación permitirá «reencontrarse con sus raíces, celebrar y volver a compartir su música con el público venezolano».

La elección de Valencia también representa un regreso al lugar donde Chino y Nacho iniciaron una carrera que posteriormente alcanzó proyección internacional.

Durante su trayectoria, el dúo logró consolidarse en la música latina con una propuesta que combina pop, ritmos urbanos y sonidos tropicales.

Nueva música para celebrar su trayectoria

El anuncio de la gira llega después del lanzamiento de dos producciones discográficas durante 2026.

En abril, Chino y Nacho publicaron «Radio Venezuela», un proyecto con el que retomaron su actividad musical conjunta.

Posteriormente, en octubre, presentaron «Radio Venezuela: fresco», una segunda entrega que incorpora a una nueva generación de artistas venezolanos.

Según sus representantes, esta producción reúne a intérpretes que exploran sonidos contemporáneos y buscan llevar la identidad musical venezolana a nuevos públicos.

Antes de estos lanzamientos, el dúo no publicaba un álbum de estudio conjunto desde «Chino & Nacho is Back», presentado en 2021.

Venezuela recibirá a varias figuras internacionales

El regreso de Chino y Nacho forma parte de una agenda de conciertos anunciados para los primeros meses de 2027 en Venezuela.

Entre las presentaciones previstas figura la de la cantante colombiana Shakira, quien ofrecerá dos conciertos en Caracas los días 16 y 17 de enero, después de casi 16 años sin actuar en el país.

También está anunciado un espectáculo del salsero Marc Anthony para el 4 de febrero en la capital venezolana.

Con su actuación del 14 de febrero, Chino y Nacho iniciarán una nueva etapa de presentaciones internacionales, centrada en la celebración de sus veinte años de historia musical.