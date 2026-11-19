Miriam Cruz durante su presentación en la Feria de La Chinita, en Maracaibo, Venezuela, donde participó en la celebración del 60 aniversario del evento. ( CEDIDA POR LA ARTISTA )

La merenguera dominicana Miriam Cruz se presentó en Maracaibo, Venezuela, como parte de la celebración del 60 aniversario de la Feria de La Chinita, luego de cumplir compromisos artísticos en Perú.

La cantante actuó la noche del miércoles acompañada de su cuerpo de baile, en un espectáculo que incluyó dos cambios de vestuario y una selección de canciones de su repertorio.

Su participación en la tradicional feria venezolana forma parte de una serie de presentaciones que desarrolla por distintos países de Centro y Sudamérica.

Próximas presentaciones

Tras su actuación en Venezuela, Miriam Cruz viajará a Guatemala , donde tiene programados tres conciertos entre el 26 y el 30 de noviembre.

, donde tiene programados entre el 26 y el 30 de noviembre. Con estas actuaciones concluirá esta etapa de su gira internacional , que ha incluido presentaciones en Perú y Venezuela .

, que ha incluido presentaciones en y . La intérprete, conocida como "La Diva del Merengue", mantiene una agenda de conciertos en escenarios nacionales e internacionales, en los que presenta canciones de su trayectoria musical.