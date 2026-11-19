La cantante y compositora Rosalía participa en un acto publicitario de New Balance este jueves, en Barcelona. ( EFE/ ENRIC FONTCUBERTA )

Un centenar de seguidores han podido saludar y ver de cerca a la cantante española Rosalía junto al Convent dels Àngels del centro de la ciudad española de Barcelona, en un evento publicitario de zapatillas deportivas, en el que la artista regaló decenas de pares.

Varios clubs de fans habían sido los encargados de reunir el grupo de afortunados, que había esperado pacientemente, a pesar del viento, la llegada de la estrella, quien apareció con el pelo recogido y ropa oscura e informal.

La cantante saludó a los fans y, subida en el camión de la marca, empezó a regalar el calzado entre gritos de "guapa" y "reina". Algunos, incluso le pedían su número de pie: "Rosi, ¡un 38!".

Junto a los fans previamente seleccionados se fue formando un nuevo grupo de curiosos y otros seguidores de la campaña que se han enterado de la cita por el boca oreja y las redes sociales.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/19/6045a5f0f4a86aec8a56bab670373effa0edbe79w-5b154496.jpg La cantante y compositora Rosalía participa en un acto publicitario de New Balance este jueves, en Barcelona. EFE/ Enric Fontcuberta (EFE/ ENRIC FONTCUBERTA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/19/af5bcabfca213d9f0cc06e8479fb4bdc6876d287w-990eaf6c.jpg Rosalía entrega zapatos deportivos al público durante una actividad promocional de New Balance en Barcelona. (EFE/ENRIC FONTCUBERTA.) ‹ ›

Campaña y promoción

"¿Cómo que viene Rosalía ?" es la pregunta que se ha extendido en la plaza , que también da al museo MACBA .

?" es la pregunta que se ha extendido en la , que también da al museo . Rosalía visitó la exposición retrospectiva de las New Balance 990 , un modelo ochentero de deportivas blancas que se ha ganado el sobrenombre de "zapatillas de padre", un calzado alejado de las gráciles pero incómodas puntas de ballet de su última gira.

visitó la de las , un de deportivas blancas que se ha ganado el sobrenombre de "zapatillas de padre", un alejado de las gráciles pero puntas de ballet de su última gira. De hecho, en la imagen promocional, se ve a Rosalía en una clase de danza clásica pero con sus deportivas, unas zapatillas que vuelven a ser tendencia gracias, entre otros factores, a que la propia cantante es embajadora de su último modelo.