El cantante puertorriqueño Manny Manuel fue arrestado en la mañana de este lunes. ( ARCHIVO/DIARIO LIBRE )

El cantante puertorriqueño Manny Manuel fue arrestado en la mañana de este lunes por presuntamente manejar en estado de embriaguez en una vía principal en Salinas, municipio ubicado en el sur de Puerto Rico, informó la Policía.

Detalles del arresto

Según la información preliminar policial, Cruz Manuel Hernández, nombre de pila del artista, fue detenido por agentes adscritos a la División de Autopistas Salinas por "hechos relacionados con un alegado estado de embriaguez" en la carretera PR-52, kilómetro 61.5, jurisdicción de Salinas.

Tras la intervención, al artista boricua se le realizó una prueba de alcohol mediante el aliento, la cual arrojó un resultado de 0,15 % de concentración de alcohol, casi el doble de lo legal en la isla de 0,08 %.

Posteriormente, de acuerdo con la Policía, el intérprete de éxitos como 'Si una vez', 'Pero qué necesidad' y 'Ya te olvidé' se negó a realizarse nuevamente la prueba de alcohol en un cuartel de la Policía, por lo que fue trasladado a una institución hospitalaria para realizarle la prueba correspondiente.

El caso continúa bajo investigación, indicaron las autoridades.

Antecedentes y recuperación

El artista ha protagonizado accidentes de tránsito, retrasos y ausentismos por sus vicios de alcohol y drogas.

También ha expuesto cuestionadas conductas bajo los efectos de alguna sustancia que provocaron abucheos del público, como ocurrió una vez en 2019 en las Islas Canarias (España).

Sin embargo, tras buscar ayuda e internarse en una clínica, el artista, de 53 años, volvió al ruedo musical y, de la mano del músico y productor puertorriqueño Jay Lugo, alcanzó sus tres décadas de carrera para celebrarlos con sus seguidores.

"En las partes difíciles, rocosas, desérticas, áridas, secas, hay un pueblo que también ha estado caminando conmigo", afirmó el artista tiempo atrás en una entrevista con EFE.

"Han estado en mis caídas, y eso ha sido para mí la bendición y el regalo más grande. Personas que no conozco que den rodilla por mí, oren por mí, se preocupen por mí, lloren por mí, y a la misma vez aplaudan y celebren conmigo. Eso es la bendición más grande como artista y como ser humano", reflexionó en ese momento.