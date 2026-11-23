Christian Nodal durante una de sus presentaciones en República Dominicana ( ARCHIVO/DIARIO LIBRE )

El cantante mexicano Christian Nodal anunció este lunes su retiro temporal de los escenarios en México, tras su presentación en Mérida, sureste del país, en medio del conflicto legal que mantiene con su padre por los derechos de su nombre artístico.

Nodal publicó este lunes en la red social Instagram una fotografía en blanco y negro de su concierto del pasado sábado en el Centro de Espectáculos Montejo, en Mérida, capital del estado de Yucatán, como parte de su gira 'Pa'l Cora Tour' y junto con un mensaje de despedida.

"Mérida de mi corazón, ustedes no lo sabían, pero anoche me dieron la mejor bienvenida y la mejor despedida de los escenarios de México, hasta nuevo aviso", apuntó el ganador de tres premios Grammy Latinos.

El popular cantante mexicano, intérprete de éxitos como 'Botella tras botella' y 'No te contaron mal', mantiene en su agenda, no obstante, conciertos programados en enero en California (EE.UU.).

Conflicto legal

Hasta ahora el mensaje es la única pista que ha ofrecido Nodal sobre pausa en las presentaciones sin especificar los motivos de la decisión, aunque es de público conocimiento que Nodal, de 27 años, sostiene un pleito legal con su padre, Jesús Jaime González Terrazas .

sobre pausa en las presentaciones sin especificar los motivos de la decisión, aunque es de público conocimiento que Nodal, de 27 años, sostiene un con su padre, . El problema se centra en quién se queda con el control absoluto de su identidad comercial ya que su padre solicitó el registro del nombre artístico de su hijo, pero la defensa del cantante ha señalado que el solicitante no es el titular del nombre ni cuenta con el consentimiento de su hijo.