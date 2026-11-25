La rapera estadounidense, de origen dominicano, Cardi B en una fotografía de archivo. ( EFE )

Cardi B suma un nuevo reconocimiento a su trayectoria. La rapera se convirtió en la primera artista en recibir el galardón Global Woman of the Year, otorgado por Billboard Canada, durante la gala Women in Music 2026, celebrada en Toronto.

Una distinción que llega en un año especialmente activo para la intérprete, tanto en el escenario como en el ámbito empresarial.

Y es que su gira Little Miss Drama cerró sus 35 fechas programadas en Norteamérica con entradas agotadas. En total, vendió 453,000 boletos y recaudó más de 70 millones de dólares, cifras que la convirtieron en la gira debut de arenas más taquillera realizada por una rapera.

Pero sus logros no se limitaron a la música. Cardi B también lanzó su propia línea de productos para el cuidado del cabello y regresó a los escenarios apenas tres meses después de dar a luz a su cuarto hijo.

Una agenda que refleja el ritmo con el que ha llevado adelante sus proyectos profesionales y personales.

Al recibir el premio, la artista compartió unas palabras dirigidas a las mujeres que trabajan por alcanzar sus metas. "Este año me recordó quién soy", expresó, al tiempo que las animó a no rendirse frente a las dificultades.

Una influencia que cruza fronteras

El reconocimiento también pone en perspectiva su impacto en Canadá. Cardi B ha colocado 46 canciones en la lista Billboard Canadian Hot 100, ocho de ellas dentro del top 10. Una presencia sostenida que confirma que su música ha logrado conectar con el público más allá de Estados Unidos.

Su trayectoria en la industria estadounidense, por supuesto, también respalda ese alcance. Con su álbum debut, Invasion of Privacy, se convirtió en la primera rapera en ganar el Grammy a Mejor Álbum de Rap.

Asimismo, fue la primera en conseguir varios números uno en la lista Billboard Hot 100, una racha que comenzó con "Bodak Yellow" y continuó con "WAP", junto a Megan Thee Stallion.

La gala tuvo, además, momentos especialmente emotivos. Cardi B se mostró conmovida al dedicar unas palabras de reconocimiento a Summer Walker, también homenajeada durante la ceremonia, y agradecer el apoyo que ha recibido de sus colegas.

La celebración incluyó mensajes en video de figuras como Missy Elliott, Lizzo y Charlamagne tha God, así como de su mánager, Patience Foster.

La participación de Missy Elliott tuvo un significado particular: además de ser una de las figuras que abrió camino a las mujeres en el rap, representa a una generación de artistas con la que Cardi B ha sido comparada a lo largo de su carrera.

Este nuevo galardón también guarda relación con otro momento importante de su trayectoria. En 2020, Billboard la nombró Mujer del Año. Ahora, con el título de Global Woman of the Year, el reconocimiento amplía esa distinción y destaca una influencia que trasciende el mercado estadounidense.

Mientras tanto, Cardi B continúa al frente de sus proyectos musicales y empresariales. Entre una gira exitosa, una nueva marca y la maternidad, la artista parece haber encontrado otra razón para celebrar un año que, como ella misma expresó, le recordó de lo que es capaz.