Imagen de archivo del escenario del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar. ( EFE/ALBERTO VALDES )

Los artistas Silvestre Dangond, Reik, Farruko y Pablo Alborán se sumaron este viernes al cartel del Festival de Viña del Mar 2027, que se celebrará entre el 22 y el 27 de febrero en esta ciudad de la costa central chilena.

En el escenario de la Quinta Normal también actuarán Jihyo, Arcángel y Damas Gratis, además de las bandas chilenas La Ley y Gondwana con Quique Neira, según confirmaron los organizadores del certamen musical más antiguo y popular de Latinoamérica.

La cantante italiana Laura Pausini, cuya participación ya había sido confirmada el pasado 10 de noviembre, será la encargada de inaugurar el festival, en una jornada en la que también actuará el vallenatero colombiano Silvestre Dangond, mientras que el martes 23 será el turno del grupo mexicano Reik y del reguetonero puertorriqueño Farruko.

Tras una pausa en la programación del miércoles 24 de febrero, cuyos artistas aún están pendientes de confirmación, el jueves 25 estará dedicado íntegramente a la música chilena, con las presentaciones de la banda La Ley y de Gondwana junto al vocalista Quique Neira.

El viernes 26 actuarán el cantautor español Pablo Alborán y la cantante surcoreana Jihyo, y el cierre del certamen, el sábado 27 de febrero, correrá a cargo del artista estadounidense de origen dominicano Arcángel y de la agrupación argentina de cumbia villera Damas Gratis.

La organización del festival también ratificó que los presentadores volverán a ser Karen Doggenweiler y Rafael Araneda, al tiempo que queda por anunciar quiénes serán los humoristas de las seis noches del evento.

Legado

Considerado el certamen musical más emblemático de América Latina, el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar ha reunido en la Quinta Vergara desde 1960 a figuras como Luis Miguel, Shakira, Ricky Martin o Chayanne, una trayectoria que reafirmó en su pasada edición número 65 con artistas como Juanes, Mon Laferte y Milo J.

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