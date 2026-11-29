El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, impone la Orden José Martí al cantautor Silvio Rodríguez, con motivo de su 80 cumpleaños. ( CAPTURA DE VIDEO )

El reconocido cantautor cubano Silvio Rodríguez recibió este sábado la Orden José Martí , la más alta distinción que otorga el Gobierno de la isla, de manos del presidente Miguel Díaz-Canel , quien confirió el reconocimiento con motivo del 80 cumpleaños del artista este 29 de noviembre.

"Para quien ha iluminado con sus canciones los espacios oscuros de nuestros permanentes desafíos nacionales o las más duras interrogantes universales y sigue definiéndose como aprendiz, una Orden a la altura de su martiana obra", señaló el mandatario de la nación caribeña en la red social X.

El autor de "Ojalá", "Unicornio" y "La maza", entre otros tantos temas, participó en 1968 en el concierto que marcó la fundación de la Nueva Trova Cubana, junto con músicos que han integrado ese movimiento artístico, como Pablo Milanés, Noel Nicola, Martín Rojas, Eduardo Ramos, Vicente Feliú y Pedro Luis Ferrer.

Numerosas distinciones para Silvio Rodríguez

Silvio Rodríguez recibió en marzo pasado un fusil AKM en un acto solemne, en presencia también del presidente cubano, una acción calificada por las autoridades de la isla como "justo reconocimiento a su patriótica disposición de empuñar las armas para defender la Patria ante cualquier agresión" de Estados Unidos.

El músico obtuvo el fusil apenas dos días después de que lo pidiera en un mensaje publicado en su blog personal.

"Exijo mi AKM, si se lanzan. Y conste que lo digo muy en serio", escribió entonces Rodríguez en su página web personal, Segunda Cita, en referencia a un posible escenario de ataque militar estadounidense a Cuba.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/29/silviorodriguezcantante-efe-5e8d4e71.jpg El cantautor cubano Silvio Rodríguez, fundador de la Nueva Trova Cubana, fue distinguido con la Orden José Martí con motivo de su 80 cumpleaños. (EFE)

Durante esta semana, otras organizaciones cubanas le han conferido varias distinciones nacionales al guitarrista, poeta y compositor de más de 500 canciones y una veintena de álbumes.

Además, para este sábado estaba previsto un concierto homenaje con la participación de varios músicos en el Memorial José Martí.

Para quien ha iluminado con sus canciones los espacios oscuros de nuestros permanentes desafíos nacionales o las más duras interrogantes universales y sigue definiéndose como aprendiz, una Orden a la altura de su martiana obra. https://t.co/ooYs6Xg152 — Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) November 28, 2026

Una trayectoria de reconocimiento internacional

Silvio Rodríguez fue elegido junto a Ernesto Lecuona como el mejor compositor cubano del siglo XX y, a nivel internacional, ha sido galardonado como el mejor cantautor hispanoamericano de la segunda mitad del siglo.

En 1997 obtuvo el nombramiento de Artista de la Unesco por la Paz.

Pie de foto: El cantautor cubano Silvio Rodríguez, fundador de la Nueva Trova Cubana, fue distinguido con la Orden José Martí con motivo de su 80 cumpleaños.