$!¿A qué temen los famosos?

añadió que no dormía con la luz apagada si no lo hacía acompañada por su entonces pareja.

Hay infinidad de animales que pueden presentarse como peligrosos, que pueden generar miedo: las serpientes, las arañas, los escorpiones, los toros... pero a Orlando Bloom, actor en las sagas “Pirates of the Caribbean” y “The lord of the rings”, le tiene pánico... a los cerdos.

Sí, aunque parezca mentira, según diversos medios, el actor se vio obligado a abandonar un set de rodaje cuando uno de estos animales se escapó durante una de las escenas.

SCARLETT JOHANSSON

La actriz que interpreta a Black Widow en la saga “Avengers” de Marvel, tiene un miedo atroz a las cucarachas, aunque es cierto que estos insectos no tienen muy buena fama y son repudiados por gran parte de la sociedad.

“No puedo soportar las cucarachas”, dijo la actriz a la revista Vulture.

No es el único animal con el que Johansson no se siente cómoda. Porque también le dan miedo los pájaros.

“Es algo relacionado con las alas y los picos y el aleteo. Me aterrorizan”, dijo a la publicación en relación a un rodaje en el que había diferente fauna.

“Si me hubieran pedido que me pusiese un pájaro en el hombro, lo había hecho, pero me hubiera sido muy difícil”, comentó.

WOODY ALLEN